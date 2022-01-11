İmamoğlu'ndan Enes Kara açıklaması

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ölümüyle ilgili açıklamada bulundu.

İmamoğlu açıklamasında şunları kaydetti: "Çocuklarımızı yıllarca bazı vakıf, dernek, cemaat yurtlarına teslim ettiler. İBB tarihinde ilk kez üniversite yurtlarını bu yüzden hizmete açtık. Enes Kara’nın acı kaybına çok üzüldüm. Gençlerimize daha çok destek olacağız, hiçbir genç kendini yalnız ve çaresiz hissetmeyecek."