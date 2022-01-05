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İmam maaşları ne kadar oldu 2022? Yeni vaiz ve imam maaşları ne kadar oldu? Açıklandı

2022 yeni imam ve vaiz maaşlarıyla ilgili aramalar iyice artmış durumda. Yurt genelindeki binlerce imam ve vaiz, yeni maaşlarının ne kadar olduğunu ve ne kadar zam geldiğini merak ediyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldi. Peki bu yıl itibariyle imam maaşları ne kadar oldu?

05.01.2022 - 13:06 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Yeni vaiz ve imam maaşları ile ilgili beklenen açıklama geldi. Ajanslara son dakika olarak düşen haber sonrası merak edilen yeni vaiz ve imam maaşlarını bir araya getirdik. İşte yurt genelindeki binlerce vaiz ve imamı yakından ilgilendiren Ocak memur ek zammı ile en düşük ve en yüksek vaiz, imam maaşları ne kadar oldu sorusunun yanıtı...

  • YENİ VAİZ VE İMAM MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon verileri ile birlikte emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Ocak – haziran döneminde uygulanmak üzere bu ay SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 25.47 oranında zam yapılacak.

    Memur maaşlarına 2021'in ikinci yarısındaki enflasyon farkı ve yüzde 5 toplu sözleşme zammı oranında artış yapılacaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 2022 yılındaki yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammını yüzde 7.5'e çıkardıklarını söyledi. Erdoğan, böylece memur maaşlarında toplam yüzde 30.5 oranında artış yapılacağını ifade etti. Memur emeklilerinin aylıkları da ocak ayında yüzde 30.5 oranında artacak.

     

    Erdoğan, eşi çalışmayan memurun aile yardımının 521 liraya, 6 yaş altı çocuk yardımının 115 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımının da 57 liraya çıkartılacağını açıkladı.

  • Memur maaşlarına temmuz ayında ise yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı ile ocak - haziran dönemindeki enflasyonun yüzde 7.5'i aşması halinde aradaki fark oranında zam yapılacak.

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    Memur maaşlarına yapılan artış ile en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6 bin 368 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 3 bin 276 liradan 4 bin 275 liraya yükselecek.

     

    Memur maaşlarına yapılan ilave zam ağustos ayında MEMUR SEN ile imzalanan toplu sözleşmeye eklenecek protokol ile hayata geçirilecek. Ayrıca bir yasal düzenleme yapılması gerekmeyecek.

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    MEMUR MAAŞLARI    
    (Net / TL)    
    UNVAN VE DERECE Temmuz Ocak
    Vali 22412 29225
    Genel müdür (1/4) 16177 21095
    Şube müdürü (Lisans - 1/4) 8526 11118
    Memur (Lisans - 9/1) 5277 6881
    Öğretmen (1/4) 6587 8590
    Kaymakam 1. sınıf (1/4) 14826 19333
    Başkomiser (3/1) 8522 11113
    Polis memuru (8/1) 7465 9734
    Uzman doktor (1/4) 10126 13204
    Hemşire (Lisans - 5/1) 6391 8334
    Mühendis (1/4) 8703 11349
    Teknisyen (Lise - 11/1) 5491 7160
    Araştırma görevlisi (7/1) 8265 10778
    Vaiz (1/4) 6844 8925
    Avukat (1/4) 8311 10837
    En düşük memur maaşı 4880 6364
    Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan  
    kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu  
    2 çocuk yardımı esas alınmıştır    

     

    Emekli memur aylıkları da memur maaşlarına paralel olarak aynı şekilde yüzde 30.5 oranında artırılacak.

    EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL) Temmuz Ocak
    Müsteşar (1/1) 11806 15394
    Genel müdür (1/1) 10435 13608
    Şube müdürü (Lisans - 1/4) 4004 5222
    Memur (Lisans - 1/4) 3918 5109
    Öğretmen (1/4) 4029 5254
    Kaymakam 1. sınıf (1/4) 6840 8919
    Başkomiser (1/4) 4167 5434
    Polis memuru (8/1) 4167 5434
    Hemşire (Lisans - 1/4) 3916 5107
    Mühendis (1/4) 4913 6407
    Teknisyen (Lise -1/4) 3419 4459
    Profesör (1/4) 9346 12187
    İmam-hatip 4029 5254
    Avukat (1/4) 4029 5254
    En düşük memur emekli aylığı 3276 4272
    Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir    

     

     

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