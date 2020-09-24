İmalat sanayinde kapasite kullanım verileri açıklandı. 2020 yılı Eylül ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1741 işyeri üzerinde yapılan çalışmaya göre imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO),eylülde bir önceki aya göre 1,3 puan artarak yüzde 74,6 seviyesine yükseldi.

TCMB'nin açıklamasında, "Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA),bir önceki aya göre 1,3 puan artarak yüzde 74,3 seviyesinde gerçekleşmiştir." denildi