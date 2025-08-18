Habertürk
        İlyun Bürkev Elbphilharmonie sahnesinde 'Rising Star' olarak yer alacak

        Genç piyanist İlyun Bürkev, şef Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO) ile Avrupa turnesine çıkmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki konservatuvarlardan seçilen 16-22 yaş arası 80 yetenekli müzisyenden oluşan TUGFO ile sahne alacak olan Bürkev, turne kapsamında kariyerinin önemli adımlarından birini atarak Hamburg Schleswig-Holstein Müzik Festivali'nde ve Elbphilharmonie sahnesinde Rising Star olarak çalacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2025 - 09:46 Güncelleme: 18.08.2025 - 09:46
        İlyun Bürkev Elbphilharmonie sahnesinde 'Rising Star' olarak yer alacak
        2024 yılında İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 52. İstanbul Müzik Festivali’nin açılış konserinde şef Cem Mansur yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) ile yer alan İlyun Bürkev, bu kez Cem Mansur şefliğinde TUGFO ile Elbphilharmonie Grosser Saal, Prag Smetana Hall ve Viyana MuTh Konzertsaal gibi önemli sahneleri kapsayan turnede yeniden bir araya geliyor.

        Turne, 28 Ağustos’ta İstanbul AKM Opera Salonu’nda başlayacak. Ardından 2 Eylül’de Almanya Hamburg’daki Elbphilharmonie, 4 Eylül’de Prag Smetana Hall ve 7 Eylül’de Viyana MuTh Konzertsaal konserleriyle devam edecek.

        Turnenin en dikkat çeken duraklarından biri, Avrupa’nın en saygın klasik müzik festivallerinden biri olan Hamburg’daki Schleswig-Holstein Müzik Festivali. Festival kapsamında gerçekleşecek olan Elbphilharmonie konserinin önemi büyük çünkü festival bu yıl, “Müzik Metropolü İstanbul” temasıyla düzenleniyor. Festival kapsamında ikonik sahnede İlyun Bürkev de Rising Star olarak çalacak.

        “HAYALİM GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ”

        “TUGFO ile kıymetli maestro Cem Mansur’un yönetiminde gerçekleştireceğimiz bu turne, müzikal yolculuğumda benim için çok özel bir adım” diye konuşan Bürkev, önemli şehirlerin en prestijli konser salonlarında sahne alacak olmanın hem sanatı hem de kişisel gelişimi için büyük bir anlam taşıdığını bunu TUGFO’daki genç müzisyen arkadaşları ile yapacak olmanın da kendisini ayrıca çok mutlu ettiğini söyledi. Avrupa’nın en prestijli festivallerinden biri olan Schleswig-Holstein Festivali kapsamında Elbphilharmonie gibi ikonik bir salonda çalacak olmayı “uzun zamandır kurduğum bir hayalin gerçeğe dönüşmesi” olarak anlatan Bürkev, “Bu değerli yolculuğu sanatseverlerle paylaşmak ve konserlerimizde bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum” dedi.

        İlyun Bürkev, ünlü şef Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası ile icra edeceği konser kapsamında Grieg’in La minör Piyano Konçertosu Op. 16 adlı eserini seslendirecek. Aynı programda Beethoven’ın 5. Senfonisi, Britten’ın Four Sea Interludes ve Cem Esen’in Sarcasm Op. 39 adlı eseri de yer alıyor.

        Festivalde Lang Lang, Hüseyin Sermet, Anne-Sophie Mutter, Midori, Elisabeth Leonskaja, Grigory Sokolov, Joshua Bell ve Nils Mönkemeyer gibi sanatçıların yanı sıra NDR Elbphilharmonie Orkestrası, NDR Radiophilharmonie, Royal Philharmonic Orchestra, Academy of St Martin in the Fields ve West-Eastern Divan Orchestra gibi önemli topluluklar da sahne alacak.

        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        #İlyun Bürkev
        Yazı Boyutu
