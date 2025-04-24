Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin İlyas Salman: Hepimize geçmiş olsun - Magazin haberleri

        İlyas Salman: Hepimize geçmiş olsun

        Dün İstanbul'da hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından İlyas Salman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kendisini ziyarete gelen torunu ile bahçede vakit geçirdiğini söyledi; "Hadi hepimize geçmiş olsun"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 08:50 Güncelleme: 24.04.2025 - 08:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hepimize geçmiş olsun"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dün Marmara Denizi Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem İstanbul'un birçok ilçesinde ve Marmara bölgesinde hissedilmişti.

        Oyuncu İlyas Salman da depreme, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kendisini ziyarete gelen torunuyla yakalandı.

        "MECBUREN BAHÇEDE KUTLADIK"

        Torunuyla bahçede vakit geçirdiğini söyleyen İlyas Salman, sosyal medya hesabından; "Haydi hepimize geçmiş olsun. Bu arada torunum da 23 Nisan'ımı kutlamaya gelmiş, mecburen bahçede kutladık" ifadelerini kullanarak paylaşımda bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ilyas salman
        #Deprem

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        5 bölge için sağanak uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?
        5 bölge için sağanak uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?
        İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi
        İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi
        İşveren asgari ücretle işçi arıyor
        İşveren asgari ücretle işçi arıyor
        Avrupa'dan Trump'ın barış planına destek
        Avrupa'dan Trump'ın barış planına destek
        ABD-İsrail-İran hattında son durum
        ABD-İsrail-İran hattında son durum
        Trump otomobillere olan vergide geri adım atmıyor
        Trump otomobillere olan vergide geri adım atmıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan AFAD binasına geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan AFAD binasına geldi
        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
        Fırsatı olan gitti
        Fırsatı olan gitti
        THY deprem nedeniyle yolculara ilave haklar tanıdı
        THY deprem nedeniyle yolculara ilave haklar tanıdı
        ABD Başkanı Trump: Vergide düşüş Çin'e bağlı
        ABD Başkanı Trump: Vergide düşüş Çin'e bağlı
        Kandilli Rasathanesi: Depremin etkinliği 2 ay devam edebilir
        Kandilli Rasathanesi: Depremin etkinliği 2 ay devam edebilir
        "İstanbul futbolun yönetim merkezlerinden biri olacak"
        "İstanbul futbolun yönetim merkezlerinden biri olacak"
        Bakan Yerlikaya: 127 artçı deprem oldu
        Bakan Yerlikaya: 127 artçı deprem oldu
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
        Habertürk Anasayfa