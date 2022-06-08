İLKER KURT KİMDİR, NERELİ?

3 Nisan 1973 İstanbul’da dünyaya gelen İlker Kurt, ilk olarak Su Sinekleri adlı dizide Behçet karakterine hayat verdi. Uzun bir süre televizyon dizilerinde kariyerine devam eden ünlü oyuncu, 2008 yılında Başka Semtin Çocukları adlı uzun metraj filmde canlandırdığı Hüsam karakteri ile sinemaya transfer oldu. Kanıt dizisiyle birlikte adını geniş kitlelere duyuran Kurt, Veda, Anadolu Kartalları ve Fetih 1453 gibi pek çok projede de yer aldı.