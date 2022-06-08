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İlker Kurt kimdir ve neden öldü? İlker Kurt kaç yaşında, nereli, evli mi ve ölüm sebebi ne, belli oldu mu? İlker Kurt'un rol aldığı filmler ve diziler neler?

İlker Kurt hayat gözlerini yumdu! Ünlü oyuncu İlker kurt kimdir, kaç yaşında, nereli ve neden öldü?

İlker Kurt’un vefat haberini Filim-San Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Arka Sokaklar, Anadolu Kartalları, Veda, Umutsuz Ev Kadınları, Fetih 1453 ve Kanıt gibi dizi ve filmlerde rol alan ünlü oyuncu İlker Kurt 49 yaşında hayat gözlerini yumdu. Vefat haberinin ardından İlker Kurt’un ölüm nedeni ve hayatı gündeme geldi. İşte, ünlü oyuncunun hayatı ve ölüm sebebi…

08.06.2022 - 11:09 | Güncelleme: ABONE OL

  • Oyuncu İlker Kurt’un hayatını kaybettiği haberini Filim-San Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioğlu duyurdu. Terzioğlu, “Filim -San vakfı üyelerimizden oyuncu dostunuz İlker Kurt’u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.” paylaşımında bulundu. Ani ölüm sanat camiasını yasa boğarken “İlker Kurt öldü mü, neden öldü, kimdir, kaç yaşında ve nereli?” araştırmaları hız kazandı. İşte, İlker Kurt’un ölün nedeni hakkında merak edilenler…

  • KIVANÇ TERZİOĞLU ÜZÜCÜ HABERİ DUYURDU!

    Ünlü oyuncu İlker Kurt’un vefat haberini Filim-San Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Terzioğlu, “Filim -San vakfı üyelerimizden oyuncu dostunuz İlker Kurt’u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.” Ifadelerini kullanarak üzüntülü haberi verdi.

  • İLKER KURT KİMDİR, NERELİ?

    3 Nisan 1973 İstanbul’da dünyaya gelen İlker Kurt, ilk olarak Su Sinekleri adlı dizide Behçet karakterine hayat verdi. Uzun bir süre televizyon dizilerinde kariyerine devam eden ünlü oyuncu, 2008 yılında Başka Semtin Çocukları adlı uzun metraj filmde canlandırdığı Hüsam karakteri ile sinemaya transfer oldu. Kanıt dizisiyle birlikte adını geniş kitlelere duyuran Kurt, Veda, Anadolu Kartalları ve Fetih 1453 gibi pek çok projede de yer aldı.

  • İLKER KURT KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

    Arka Sokaklar, Anadolu Kartalları, Veda, Umutsuz Ev Kadınları, Fetih 1453 ve Kanıt gibi yapımlarla adını duyuran İlker Kurt 49 yaşında hayata gözlerini yumdu.

  • İLKER KURT EVLİ MİYDİ?

    Ünlü oyuncu İlker Kurt, bankacı Nesrin Bulut ile 2017 yılında Kırklareli’nde evlendi.

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