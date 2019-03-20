Gündönümü veya gün dönümü, yılda iki kez tekrarlanan ve güneşin dünyaya (ekvator çizgisine) en uzak mesafede olduğu ana verilen addır. Gündüzlerin ve gecelerin kısalmaya veya uzamaya başladığı andır. İlkbahar Gündönümü'de bugün Google anasayfasına taşındı. Peki İlkbahar Gündönümü ne zaman gerçekleşir, İlkbahar Gündönümü nedir?

Ekinoks (gün-tün eşitliği, gece-gündüz eşitliği veya ılım olarak da bilinir),Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Yılda iki kez tekrarlanır - İlkbahar Ekinoksu ve Sonbahar Ekinoksu.

23 EYLÜL DURUMU

Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre’de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre’de İlkbahar, Kuzey Yarım Küre’de Sonbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya’da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası’nda altı aylık gecenin, Güney Kutup Noktası’nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

21 MART (İLKBAHAR GÜNDÖNÜMÜ) DURUMU

Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre’de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre’de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre’de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya’da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Bu tarih Güney Kutup Noktası’nda altı aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası’nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

Kuzey Yarıküre'de yaklaşık olarak 21 Mart İlkbahar Ekinoksu - 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu'dur.

Güney Yarıküre'de yaklaşık olarak 21 Mart Sonbahar Ekinoksu - 23 Eylül İlkbahar Ekinoksu'dur.

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İşte ekinoks ile ilgili ilginç bilgiler:

1. Güney’de ve Kuzey’de işler farklıdır

Bizim gibi Kuzey Yarıküre’de yer alan ülkeler için 20 Mart Bahar ekinoksudur. Oysa Güney Yarıküre’dekiler için durum farklıdır, tam tersidir. Biz ilkbahar aylarını yaşarken Güney’de sonbahar başlar.

2. Ekinoksun günü değişkendir

Çoğunlukla bahar ekinoksunun 21 Mart günü olduğu bilinse de, aslında 2000 yılından beri sadece 2003 ve 2007 yılında bahar ekinoksu 21 Mart’a denk gelmiş, bunun dışında -bu sene de dahil- ilkbahar ekinoksu 20 Mart’a denk gelmiştir. En azından 2020 yılına kadar da ilkbahar ekinoksu 20 Mart’ta gerçekleşecektir.

3. Ekinoks tüm gün sürmez

Gün ve gecenin süresi eşitleniyor dediğimizde ekinoksun tüm gün süren bir olay olduğunu düşünürüz. Oysaki ekinoksun kesin bir saati vardır.

İLKBAHAR GÜNDÖNÜMÜ NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?