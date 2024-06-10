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        Haberler Bilgi Magazin İLK FİNALİST OLDU! 10 Haziran 2024 Survivor All Star ilk finalist kim oldu?

        Survivor'da ilk finalist belli oluyor! 10 Haziran Survivor All Star'da ilk finalist kim oldu?

        Survivor All Star'da final oyunları başlıyor. Son 5 ismin kaldığı yarışmada, ilk finalist belli oldu. Yarışmacılar, İstanbul'da gerçekleşecek Survivor finaline kalabilmek adına kıyasıya bir mücadele içine girdi. Kıran kırana mücadelelere sahne olan final oyunlarında kolyenin sahibi finale adını yazdıran ilk isim oldu. İşte 10 Haziran 2024 Survivor All Star'da ilk finalist kim oldu sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2024 - 21:03 Güncelleme: 11.06.2024 - 00:45
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        • 1

          Survivor'da adım adım finale doğru gidilirken, yarışmacılar arasında tansiyon yükseliyor. Sezonunun son düellosunda hatırlanacağı gibi adaya veda eden son isim Yunus Emre Özden olmuştu. Survivor yeni bölümde ise oyunun galibi kolyenin sahibi olacak ve adını ilk finalist olarak yazdırdı. Peki, "10 Haziran 2024 Survivor All Star'da ilk finalist kim olacak?" İşte Survivor'da ilk finalist...

        • 2

          ACUN ILICALI YENİ SİSTEMİ AÇIKLADI!

          Acun Ilıcalı, acil durum konseyinde yeni sistemi açıkladı.

          Yeni sistem hakkında bilgi veren Ilıcalı, şu sözleri kullanmıştı:

          "Arkadaşlar finale giden yol şöyle ortaya çıkacak. Dokunulmazlık oyununu altınız birden oynuyorsunuz. Kuralların detaylarını Murat anlatacak ama herkes herkesle oynayacak. Bir kişi dokunulmaz olacak.

          Ada konseyi olmayacak. Ertesi gün bir daha oynayacaksınız. Kalan 5 kişi yine herkes birbiriyle oynayacak, 2.dokunulmaz oyununa çıkacak ve kalan 4 kişi düelloya çıkacak." ifadelerini kullanmıştı.

        • 3

          SURVİVOR İLK FİNALİST KİM OLDU?

          Survivor'da final oyunu sonucunda kolyeyi kazanan Batuhan ilk finalist oldu.

        • 4

          SURVİVOR BÜYÜK FİNALE KİMLER KALDI?

          Seda

          Ogeday

          Nefise

          Atakan

          Batuhan

        • 5

          SURVİVOR KİM ELENDİ?

          Survivor All Star'dan elenen son isim Yunus Emre oldu.

        Survivor All Star final tarihi
        Survivor All Star final tarihi
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