2024 Survivor All Star final tarihi: Survivor finali ne zaman?
Survivor All Star'da büyük final için geri sayım başladı. Son 5 yarışmacının kaldığı yarışmada ilk finalist belli oluyor. Dört yarışmacının karşı karşıya geleceği Survivor finalinde sezonun şampiyonu SMS oylaması sonucunda belli olacak. Seda, Ogeday, Nefise, Atakan ve Batuhan'ın kaldığı yarışmada, yarışmacılar finale adını yazdırabilmek adına kıyasıya bir mücadele içine girecek. İşte 2024 Survivor finali ne zaman sorusunun yanıtı...
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Survivor finali için heyecanlı bekleyiş başladı. Survivor'da finale doğru yaklaşılırken, yarışmada tansiyon yükseliyor. İstanbul'da gerçekleşecek Survivor finali öncesinde bilet satışa çıktı. Canlı yayında gerçekleşecek finalde dört yarışmacıdan biri Survivor 2024 şampiyonu olacak. Peki, "Survivor finali ne zaman, nerede yapılacak? Survivor bilet fiyatları ne kadar?" İşte Survivor finali tarihi...
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SURVİVOR BÜYÜK FİNAL NE ZAMAN, NEREDE?
Survivor All Star finali 13 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de canlı olarak yayınlanacak.
Survivor finali İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşecek.
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SURVİVOR BİLETLERİ NE KADAR?
Survivor finali için bilet fiyatları belli oldu.
tribün A bilet fiyatı 350 TL,
tribün B bilet fiyatı ise 250 TL olarak satışa çıktı.
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SURVİVOR BÜYÜK FİNALE KİMLER KALDI?
Seda
Ogeday
Nefise
Atakan
Batuhan
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SURVİVOR FİNALİ NASIL OLACAK?
Acun Ilıcalı finale ilişkin: "Arkadaşlar finale giden yol şöyle ortaya çıkacak; Dokunulmazlık oyununu altınız birden oynuyorsunuz. Kuralların detaylarını Murat anlatacak ama herkes herkesle oynayacak. Bir kişi dokunulmaz olacak. Ada konseyi olmayacak. Ertesi gün bir daha oynayacaksınız. Kalan 5 kişi yine herkes birbiriyle oynayacak, 2.dokunulmaz çıkacak ve kalan 4 kişi düelloya çıkacak. Daha sonra final oyunları başlayacak.
Final oyunları için 5 yarışmacı yine sahneye çıkacak. Birinci oyunun galibi birinci finalist oluyor. İkinci oyunun galibi ikinci finalist. Kalan 3 kişi İstanbul'da canlı yayında düello oynayacak. 5 yarışmacı İstanbul'a gitme hakkına sahip olacak. Final günü 4 yarışmacıyla olacak. 4 yarışmacı İstanbul'da tarihi bir finalde rekabet edecek. Kazanan yılın Survivor'ı olacak." ifadelerini kullandı.