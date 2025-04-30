İlk 3 ayda dış ticaret açığı yüzde 11 yükseldi

TÜİK mart ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre ihracat mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.4 artarak 23 milyar 415 milyon dolar, ithalat ise yüzde 2.2 artarak 30 milyar 610 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Böylece yılın ilk 3 ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.5 artarak 65 milyar 323 milyon dolar, ithalat yüzde 4.5 yükselerek 87 milyar 811 milyon dolara ulaştı.

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Aylara göre dış ticaret, Mart 2025:

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Mart ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.5 azalarak 7 milyar 196 milyon dolara gerilerken, Ocak-Mart döneminde yüzde 11'lik artışla 20 milyar 255 milyon dolardan, 22 milyar 488 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Mart döneminde yüzde 75.9 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 74.4'e geriledi.

Martta ülkeler özelinde ihracatta ilk sırayı 1 milyar 858 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 507 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 416 milyon dolarla ABD, 1 milyar 237 milyon dolarla İtalya, 974 milyon dolarla Fransa izledi. Söz konusu ayda ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29.9'unu oluşturdu.

Ocak-mart döneminde ihracatta ilk sırayı 5 milyar 327 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi sırasıyla 4 milyar 31 milyon dolarla Birleşik Krallık, 3 milyar 981 milyon dolarla ABD, 3 milyar 310 milyon dolarla İtalya ve 2 milyar 924 milyon dolarla Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30'una karşılık geldi. Martta ithalatta ise ilk sıra Çin'in oldu. Çin'den yapılan ithalatın tutarı 4 milyar 6 milyon dolar olarak hesaplanırken bu ülkeyi 3 milyar 282 milyon dolarla Rusya, 2 milyar 488 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 525 milyon dolarla Fransa, 1 milyar 504 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,8'ini oluşturdu. Ocak-mart dönemindeki ithalatta da ilk sırada 11 milyar 634 milyon dolarla Çin yer aldı. Bu ülkeyi 11 milyar 541 milyon dolarla Rusya, 6 milyar 485 milyon dolarla Almanya, 3 milyar 970 milyon dolarla ABD, 3 milyar 679 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42.5'i olarak hesaplandı.