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        Haberler Spor Futbol Süper Lig İlhan Palut: Oyuncularımı, o atmosferin dışına çıkarmak istedim - Futbol Haberleri

        İlhan Palut: Oyuncularımı, o atmosferin dışına çıkarmak istedim

        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'in 15'inci haftasında konuk oldukları Ankaragücü deplasmanında, karşılaşma sonunda hakem Halil Umut Meler'in MKE Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğramasıyla ilgili konuştu. Palut, "Hepimiz çok üzüldük. Yaşanan olaylar sonrası oyuncular çok şaşırdılar ve şok halindeydiler. 'Lig yarışı kısa bir aradan sonra devam edecek' dedik ve oyuncularımı bir şekilde o atmosferin dışına çıkarmak istedim" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 12:49 Güncelleme: 18.12.2023 - 12:56
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        İlhan Palut'tan Ankaragücü maçı açıklaması!
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        Süper Lig'in 17'nci haftasında sahasında Pendikspor'u konuk edecek Çaykur Rizespor'da maçın hazırlıkları devam ediyor. Karadeniz ekibinde teknik direktör İlhan Palut, ligin 15'inci haftasında oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından yaşanan olaylarla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

        Tanık oldukları olayları unutup, oynayacakları maçlara konsantre olmaya çalıştıklarını söyleyen Palut, MKE Ankaragücü karşılaşması sonrası yaşanan olaylara çok üzüldüklerini dile getirdi. İlhan Palut, "Olay hakkında tüm futbol kamuoyu ortak bir görüş içerisinde; hepimiz çok üzüldük. Bir daha olmaması için temennilerimizi sıraladık. Yaşanan olaylar sonrası oyucular çok şaşırdılar ve şok halindeydiler. Biz bu hafta çalışmalara başladığım an itibari ile artık Ankaragücü maçındaki olayı bir kenara bırakıp, önümüzdeki maçlara konsantre olmamız gerektiğini, Ankaragücü maçında sahada neler yapıp, yapmadığımıza odaklanmamız gerektiğini söyledim. Takımdan sahada yaşanan olaylarla ilgili şunu istedim; tatsız olaylar yaşandı, bunun üzerinde durmanın bize bir faydası yok. 'Lig yarışı kısa bir aradan sonra devam edecek' dedik ve oyuncularımı o atmosferin dışına çıkarmak istedim" ifadelerini kullandı.

        "BİZ RAKİBİMİZE ÇOK BÜYÜK SAYGI DUYUYORUZ"

        Süper Lig'in 17'nci haftasında sahalarında oynayacakları Pendikspor karşılaşmasından iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini belirten Palut, "Emirhan, kırmızı kart cezalısı olduğu için oynamayacak. Atilla, Ankaragücü maçı öncesi sakatlanmıştı. Pendik takımının son maçını izlediğimde Kayserispor karşısında çok iyi bir mücadele ortaya koyduklarını gördüm. Çok klasik bir laftır belki ama Süper Lig'de her maç zor. Biz rakibimize çok büyük saygı duyuyoruz. Sahada iyi mücadele etmemiz lazım, oyunu bize getirecek futbol ortaya koymamız lazım; inşallah keyifli bir mücadele olur ve biz sahamızdan güzel sonuçla ayrılırız" şeklinde konuştu.

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