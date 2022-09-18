Aşıklar baş başa

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Eski milli futbolcu İlhan Mansız, geçtiğimiz gün sevgilisiyle Nişantaşı'ndaydı.

Mansız, kız arkadaşıyla bir mekanda baş başa otururken objektiflere yansıdı. 47 yaşındaki eski futbolcunun kız arkadaşı, bir ara kafasını Mansız'ın omzuna koyarak telefondan bir şeylere baktı.

Uzun süre mekanda oturan ikili, keyifli halleriyle dikkat çekti.