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        Haberler Magazin İlhan Mansız ile Lela Leyla evlendi - Magazin haberleri

        İlhan Mansız evlendi

        Emekli milli futbolcu İlhan Mansız iki senedir aşk yaşadığı Azerbaycanlı Lela Leyla ile Arizona'da evlendi. Bebekleri, önümüzdeki günlerde doğacak olan çift, mutluluklarını dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2023 - 14:10 Güncelleme: 26.10.2023 - 14:10
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        • 1

          Emekli milli futbolcu İlhan Mansız, uzun zamandır aşk yaşadığı Lela Leyla ile evlendi.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          İkinci kez baba olmaya hazırlanan İlhan Mansız, doğuma sayılı günler kala sevgilisi Lela Leyla ile dünya evine girdi.

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          ABD'nin Arizona eyaletinde evlenen çifte yakın dostları eşlik etti.

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          Çift, sosyal medyada yaptıkları ortak paylaşımla güzel haberi duyurdu.

        • 5

          İlnan Mansız, Lela Leyla, "Mr&Mrs Mansız... Tanıştığımız günden itibaren hayatıma anlam katan ve eşim olduğun için beni en şanslı yapan aşkım seni çok seviyorum" ifadelerine yer verdi.

        • 6

          Eski sevgilisi Alman Nina Ritter'den Aimee adında bir kızı bulunan İlhan Mansız, geçtiğimiz günlerde oğlu olacağını duyurmuştu.

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          İlhan Mansız, "Paylaştıkça çoğalan ender şeylerden biri mutluluktur, 2 hafta önce bebeğimizin cinsiyeti öğrendik ve bu gün sizlerle paylaşmak istedik, aramıza katılmanı dört gözle bekliyoruz canım oğlum" demişti.

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          Lela Leyla

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