İlhan Mansız evlendi
Emekli milli futbolcu İlhan Mansız iki senedir aşk yaşadığı Azerbaycanlı Lela Leyla ile Arizona'da evlendi. Bebekleri, önümüzdeki günlerde doğacak olan çift, mutluluklarını dile getirdi
- 1
Emekli milli futbolcu İlhan Mansız, uzun zamandır aşk yaşadığı Lela Leyla ile evlendi.
- 2
İkinci kez baba olmaya hazırlanan İlhan Mansız, doğuma sayılı günler kala sevgilisi Lela Leyla ile dünya evine girdi.
- 3
ABD'nin Arizona eyaletinde evlenen çifte yakın dostları eşlik etti.
-
- 4
Çift, sosyal medyada yaptıkları ortak paylaşımla güzel haberi duyurdu.
- 5
İlnan Mansız, Lela Leyla, "Mr&Mrs Mansız... Tanıştığımız günden itibaren hayatıma anlam katan ve eşim olduğun için beni en şanslı yapan aşkım seni çok seviyorum" ifadelerine yer verdi.
- 6
Eski sevgilisi Alman Nina Ritter'den Aimee adında bir kızı bulunan İlhan Mansız, geçtiğimiz günlerde oğlu olacağını duyurmuştu.
-
- 7
İlhan Mansız, "Paylaştıkça çoğalan ender şeylerden biri mutluluktur, 2 hafta önce bebeğimizin cinsiyeti öğrendik ve bu gün sizlerle paylaşmak istedik, aramıza katılmanı dört gözle bekliyoruz canım oğlum" demişti.
- 8
Lela Leyla