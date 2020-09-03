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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Meis Adası'nda görev yapan AA çalışanlarını hedef gösteren Yunan makamlarını kınadı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak Yunan makamlarına seslenen Altun, "O gazeteci arkadaşlarımızın saçının teline zarar gelirse bunun bedelini ödersiniz." uyarısında bulundu

Altun'un açıklamaları şu şekilde:

Meis’te görev yapan AA çalışanlarını faşist bir internet sitesi eliyle hedef gösteren Yunan makamlarını kınıyoruz. Basın özgürlüğü dersi vermeye kalktıkları Türkiye’de Yunan gazeteciler istediği gibi çalışırken; bir AB üyesinin mafya devleti gibi davranabilmesi düşündürücüdür. Buradan Yunan makamlarına sesleniyorum: O gazeteci arkadaşlarımızın saçının teline zarar gelirse bunun bedelini ödersiniz. En zor koşullarda gazetecilik görevini ifa eden Anadolu Ajansı’nı tehdit ederek, hedef göstererek, bilgilerini ifşa ederek susturmak kimsenin harcı değildir.