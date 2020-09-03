AA Atina Temsilcisi Tevfik Durul ve fotomuhabiri Ayhan Mehmet dün Yunanistan’ın başkentinden uçakla Rodos Adası’na, oradan da gemiyle Meis Adası’na ulaştı.
AA ekibinin haber çalışmaları için akşam saatlerinde Meis Adası’na ayak basmasından birkaç saat sonra Yunanistan merkezli Türkiye karşıtı ırkçı Turkikanea.gr internet sitesi provokatif bir metin yayımladı. Metinde, “Neden Türk vatandaşı MİT ajanlarının Meis’e gitmelerine izin veriyoruz? Neden adaya ayak basmalarına izin verdik. Bu MİT ajanlarının ne yapmak istediklerini bilmiyor muyuz? Umarız yetkililer gerekeni yaparlar!” şeklinde kışkırtıcı ifadeler kullanıldı.
Sitede, AA Temsilcisi Durul’un yalnızca Yunan makamlarının elinde bulunması gereken pasaport kimlik sayfası fotoğrafının yayımlanması dikkati çekti.
Irkçı sitenin Durul’un Atina-Meis seyahati boyunca herhangi bir yerde paylaşmadığı pasaport kimlik sayfasını nasıl temin ettiği konusunda Yunan makamlarından açıklama bekleniyor.
Irkçı yayın organının paylaşımında AA fotomuhabiri Ayhan Mehmet de doğum yeri bilgileri paylaşılarak kışkırtmaya alet edildi.
KAZANCI: “YUNAN MAKAMLARI GÜVENLİ ORTAMI TEMİN ETMELİ”
AA Genel Müdürü Şenol Kazancı, konuyla ilgili açıklamasında, ırkçı Yunan sitesinde böyle bir yayın yapılmasını kınayarak “Haber takibi için adaya giden iki gazetecinin hedef gösterilmesi basın özgürlüğüne vurulmuş ağır bir darbedir.” dedi.
Kazancı, küresel bir haber ajansı olan AA’nın gazetecilik faaliyeti yürüten muhabirlerinin dünyanın her köşesinde olduğu gibi Meis Adası’nda da gündemi ve sıcak gelişmeleri yakından takip ettiğine işaret etti.
“Yunan makamları AA muhabirlerine güvenli şekilde çalışma ortamı temin etmelidir.” çağrısında bulunan Kazancı, şunları söyledi:
"Arkadaşlarımızın sadece Yunan makamlarının elinde olması gereken kimlik ve pasaport bilgilerinin nasıl sızdırıldığı konusunda Atina yönetiminden bir açıklama ve özür bekliyoruz."
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