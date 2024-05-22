İlayda isminin anlamı nedir? İlayda ne demek, Kuran'da geçiyor mu? İlayda isminin analizi

İlayda ismi de geçmişten günümüze kullanılan, popüler kız isimlerinden biridir. Türkiye’de en yaygın kız isimlerinden biri olan İlayda, anne ve baba adaylarının dikkatini çekmektedir. İlayda isminin anlamı, İlayda ne demek, İlayda Kuran’da geçiyor mu, İlayda isminin analizi nedir? İşte, merak edilen detaylar.

İlayda İsminin Anlamı

İsimler, sahip olduğu anlamlarla bir bütün oluşturur. Bu sebeple de bir ismin ne anlama geldiğini detaylı araştırırız. Anne ve baba adaylarının tatlı telaşlarından biri de isim bulma konusudur. Kimi ebeveynler anne ya da babasının ismini koyarken kimileri daha modern ve pek duyulmamış isim arayışındadır. Ebeveynlerin tercihleri değişmekle birlikte ismin sahip olduğu anlam önemlidir. Doğacak çocuğumuza kötü anlamlar taşıyan isimleri tercih etmeyiz. Güzel anlamlar taşıyan isimleri koymaya özen gösteririz. İlayda ismi de özellikle son dönemlerde popüleritesi artan bir isimdir. TDK’da yer alan bilgilere göre, İlayda isminin anlamları şunlardır: