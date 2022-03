"ANNECİĞİM BIRAKTIĞI KOLYELERİMLE..."

İlayda Alişan, 2 gün önce Instagram hesabından annesinin kolyelerini boynuna taktığı bir fotoğrafını yayınladı.

Oyuncu, gönderisine, "Boynumda anneciğimin bıraktığı kolyelerimle yeni yaşımı bekliyorum. Uğuruna inandığım her şey, her his yanımda olsun... En çok da bu yıl..." ifadelerini not düştü.

Sosyal medya hesabında 2,6 milyon takipçisi bulunan Alişan'ın paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.