"İLK DEFA RAFTİNG YAPTIM"

Sevgilisi ile rafting de yapan oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Çocukluğumdan bu yana ilk defa Antalya’ya geldim. Roham’la ilk Türkiye tatilimiz... Yazın açılışı derken müthiş bir 4 gün geçti. İlk defa rafting yaptım. Bu fotoğraf anısı olsun.