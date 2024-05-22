İklim krizi nedeniyle gelecekte daha şiddetli türbülanslar mı yaşanacak?

İngiltere'nin başkenti Londra'dan Singapur'a giden uçağın şiddetli türbülansa girmesi sonucu dün bir yolcu hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

73 yaşındaki İngiliz vatandaşın kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiği düşünülürken, bu olay türbülansın nasıl meydana geldiğini ve ne kadar tehlikeli olup olmadığı sorularını beraberinde getirdi. Diğer yandan, İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, iklim krizinin önümüzdeki yıllarda daha şiddetli türbülanslara yol açacağı ortaya çıktı.

Daha büyük uçaklarda, türbülans özellikle kemerler takılmadığı takdirde etrafa savrulan eşyalar sebebiyle yaralanmalara yol açabiliyor. Bu taraz durumlarda mürettebat özellikle risk altındadır.

Daha küçük uçaklarda veya özel jetlerinde ise ciddi yaralanmalar veya ölümler daha sık görülüyor. ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu, iç hat uçuşlarında on yılı aşkın bir süre içinde 100'den fazla yaralanma ve 10'u aşkın ölüm kaydetti; ancak ölümler çoğunlukla uçakların düşmesine neden olan türbülans oluştuğunda meydana geldi.

TÜRBÜLANS NEDİR VE BUNDAN NASIL KAÇINILABİLİR?

Görsel: ShutterStock

Genel olarak, türbülansların çoğu, yukarı ve aşağı yönlü rüzgarların olduğu bulutlarda meydana gelir.

Gök gürültülü fırtınalar, dağ sıraları veya belirli bulutların ortaya çıkması gibi bazı hava ve coğrafi koşullar türbülans olasılığına işaret ederken "açık hava" türbülansının tespit edilmesi çok daha zordur.

"Açık hava" türbülansı olarak türbülans türü bulutsuz meydana geldiğinden görülemez. Tespit edilmesi çok zor olduğu için çok daha sorunludur. Bu tür türbülanslarda uçaklar rotasından çıkabilir, veya hızlı bir şekilde irtifa kaybedebilir.

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BBC'nin haberine göre, Aynı rotalarda kısa bir süre önce geçiş yapan diğer uçaklar da türbülans bildiriminde bulunabilir. Pilotlar bu alanlardan kaçınmaya çalışır ya da etkisini azaltmak için uçağı yavaşlatır.

Mürettebat ayrıca türbülansa nasıl müdahale edecekleri konusunda da eğitilmiştir.