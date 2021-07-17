Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele hedefi doğrultusunda, bu yılın son çeyreğinde "Türkiye'nin İklim Değişikliği ile Mücadele Raporu" hazırlanacak.
Ticaret Bakanlığının "Yeşil Mutabakat Eylem Planı"ndaki bilgilere göre, Türkiye'nin kalkınma hedefleriyle uyumlu, sürdürülebilir, etkin ve yeşil bir ekonomiye geçişin desteklenmesi amaçlanıyor.
Çevre kirliliği, iklim değişikliği, çölleşme, ormansızlaşma, biyolojik çeşitlilik kaybı, kuraklık ve sel gibi çevre problemleri, her geçen gün insan yaşamını ve kalkınma sürecini etkiliyor.
Yüksek sera gazı emisyonlarının da etkisiyle hızlanan iklim değişikliğinin, doğal afetlerin artmasına neden olduğu ve insanlık için ciddi tehdit oluşturduğu görülüyor.
TÜRKİYE EN ÇOK ETKİLENECEK ÜLKELER ARASINDA
Coğrafi konumu itibarıyla iklim değişikliğinden en çok etkilenecek ülkeler arasında yer alan Türkiye'de zaman zaman ani yağışlar, sel, artan sıcak hava dalgaları ve kuraklık yaşanıyor.
Türkiye'nin gelişmekte olan ülke konumuna paralel şekilde, emisyon azaltımı ve iklim değişikliğine uyum çabaları sürüyor. Bu kapsamda Türkiye, iklim değişikliği ve bundan kaynaklanan tüm sınamalarla mücadeleye önem atfeden ve gelişmekte olan bir ülke olarak, hem ikili hem küresel düzeyde iklim değişikliğiyle mücadele çabalarına etkin şekilde katkıda bulunmaya devam ediyor.
Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele hedefi doğrultusunda, bu yılın dördüncü çeyreğinde, "Türkiye'nin İklim Değişikliği ile Mücadele Raporu" hazırlanacak.
Ayrıca "2023-2030 İklim Değişikliği Eylem Planı" ve "2050 İklim Değişikliği Stratejisi"nin 2022'nin son çeyreğinde hazır olması planlanıyor. Paris Anlaşması'na yönelik ülkenin pozisyonu ve uluslararası finansmana ihtiyacı çok boyutlu olarak değerlendirilecek.
İklim değişikliğinin çölleşme ve arazi tahribatıyla biyolojik çeşitlilik ve ekosistemler üzerindeki etkilerinin belirlenmesine yönelik Ar-Ge projeleri yürütülecek. İklim değişikliği neticesinde muhtemel kıyı ve tatlı su kaybının belirlenmesi, kıyılar ile göl ve sulak alanlar için doğa temelli iklim değişikliğine uyum tedbirleri ortaya konulması sağlanacak.
SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMA ÖZEL AR-GE
Arazi Tahribatının Dengelenmesi (ATD) yaklaşımının ulusal yatırım programları içinde yer alması sağlanacak, karar destek mekanizması geliştirilecek ve ATD hedefleri güncellenecek.
Arazi tahribatının yüksek olduğu alanlarda planlama ve uygulama yapılacak, yaygınlaştırma çalışmaları yürütülecek. Karbon stoklarının artırılmasına katkı sağlanacak ve buna ilişkin araştırma faaliyetleri gerçekleştirilecek.
Sürdürülebilir tarım teknikleriyle ilgili eğitimler verilecek, bu konuda Ar-Ge projelerinin yürütülmesi ve uygulamaların yaygınlaştırılması sağlanacak. Arazi uygulamalarında doğa temelli yaklaşımı esas alan çalışmalar artırılacak.
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