Andy Warhol'un boyadığı araca un döktüler

AA

İtalyan basınındaki haberlere göre, kendilerine "Ultima Generazione (Son Nesil)" adını veren bir grup aktivist, iklim değişikliğine dikkati çekmek için bu kez Milano’da pop art akımının önde gelen temsilcilerinden Andy Warhol’un sergisini hedef aldı.

AA'nın haberine göre, aktivistler, sabah "Reklamın Formu" isimli sergide gösterilen Warhol'un boyadığı 1979 model arabanın üstüne 8 kilo un döktü.

Aktivistlerden bazıları daha sonra kendilerini arabanın camına yapıştırırken bazıları yere oturdu.

Bugünkü eylem, iklim aktivistlerinin İtalya’daki benzer ikinci eylemi oldu. Aktivistler, 4 Kasım'da başkent Roma'da sergilenen Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'un "Ekici (The Sower)" isimli tablosunu sebze püresi fırlatarak hedef almıştı.

İklim aktivistleri, yakın zamanda Norveç’te Edvard Munch'un "Çığlık", Hollanda’da Johannes Vermeer'in "İnci Küpeli Kız", Almanya’da Fransız ressam Claude Monet'in "Les Mueles" (Saman Yığınları), İspanya’da da İspanyol ressam Francisco de Goya'nın "La maja desnuda" (Çıplak Maya) ve "La maja vestida" (Giyinik Maya) tablolarına yönelik eylem yapmıştı.

Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.