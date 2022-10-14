Van Gogh tablosuna çorba döktüler

İHA

İngiltere hükümetinin fosil yakıt üretimini durdurmayı taahhüt etmesini sağlamak amacıyla kurulan iklim aktivisti Just Stop Oil (Petrolü durdurun) grubu, tarihi sanat eserlerini hedef aldığı eylemlerine devam ediyor. İHA'nın haberine göre İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Ulusal Galeri'ye gelen 2 iklim aktivisti, dünyaca ünlü Vincent Van Gogh'un Ayçiçekleri tablosuna domates çorbası fırlattı, daha sonra ellerini duvara yapıştırdı. Aktivistlerden biri, "Bir tablonun korunmasıyla mı yoksa gezegenimizin ve insanların korunmasıyla mı daha çok ilgileniyorsunuz?" dedi.

"SANAT YAŞAMDAN DAHA MI DEĞERLİ?" Just Stop Oil grubundan yapılan açıklamada, eylemin İngiltere hükümetinin tüm yeni petrol ve gaz projelerini durdurmasını talep etmek için gerçekleştirildiği duyuruldu. Dünyanın karşı karşıya olduğu ekonomik sıkıntıların ve iklim krizinin nedeninin petrol ve gazdan kaynaklandığı belirtilen açıklamada, "Sanat yaşamdan ve yemekten daha mı değerli? Hızla yükselen gaz fiyatları nedeniyle milyonlarca İngiliz aile, bu kış bir kutu çorbayı ısıtamayacak durumda olacak" ifadeleri kullanıldı.

TABLO, CAMLA KORUNUYORDU Londra Metropolitan Polisi, Trafalgar Meydanı'ndaki galeride yaşanan olayın ardından 2 aktivistin tutukladığını aktarırken, tablonun camla korunduğu ve zarar görmediği öğrenildi. Tablonun tahmini değerinin 84.2 milyon dolar olduğu belirtildi.