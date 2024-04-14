Xabi Alonso bugün tarih yazacak!
Xabi Alonso, futbolcu olarak dünya ve Avrupa şampiyonluğu yaşayan nadir simalardan biri. İspanyol antrenör, titizlikle planladığı teknik direktörlük kariyerinde de ilk şampiyonluğunu yaşamak üzere! Bayer Leverkusen ile sezona damga vuran genç çalıştırıcı bugün ilk şampiyonluğu için sahaya çıkacak. Bayer Leverkusen, Bundesliga'da Werder Bremen ile TSİ 18.30'da karşılaşacak. Alonso'nun öğrencileri, sahadan galibiyetle ayrılırsa Bayer Leverkusen, Bundesliga zaferine uzanacak
- 1
Bu sezon çıktığı 41 maçı kaybetmeyen Bayer Leverkusen şampiyonluk için geri sayıma geçti. Bundesliga'da oynadığı son dokuz maçında da puan kaybetmeyen Bayer Leverkusen, Werder Bremen'i mağlup etmesi durumunda şampiyonluğu garantileyecek.
- 2
Xabi Alonso, futbolcu olarak dünya ve Avrupa şampiyonu oldu. İspanyol oyuncu şimdi antrenörlük kariyeri üzerinde dikkatle çalışıyor ve Leverkusen ile ilk zaferinin eşiğinde.
- 3
Geride kalan 28 haftada 76 puan toplayan Bayer Leverkusen'in bu zaferi, Xabi Alonso'nun göreve geldiği gün tahmin edilebilirlikten çok uzaktı. Gladbach'ın o dönemki yöneticisi MAx Eberl, 2021'de Alonso'ya teknik direktörlük teklifi yaptığında Basklı antrenör bu teklifi geri çevirdi.
-
- 4
Ekim 2022'ye kadar yurtdışı deneyimi için henüz tecrübesiz olduğunu düşünen Alonso, Bayer Leverkusen'den teklif geldiğinde ise kişisel olgunluk seviyesinde planladığı yeterliliğe ulaştığını düşünüyordu.
- 5
Leverkusen'i sondan ikinci sırada aldığında elinde son derece güvensiz bir takım buldu. İlk basın toplantısında oynatacağı oyunu şöyle özetledi: "Rakip üzerinde hem top hem de topsuz baskı yapmak, kontrol sahibi olmak"
- 6
Aradan geçen 18 ay sonra durum tam da Alonso'nun özetlediği gibi görünüyor: Bayer Leverkusen'in her bir oyuncusu tam olarak neyi ne zaman yapması gerektiğini biliyor. Bunu, Bayer Leverkusen'in herhangi bir maçını izleyen tüm futbolseverler kısa sürede fark ediyor.
-
- 7
Yoluna üç kulvarda devam eden Bayer Leverkusen'nin sıkışık fikstürü ve yoğun seyahat trafiği, 42 yaşındaki teknik direktörün yapmak zorunda kaldığı kapsamlı rotasyonlar bile bu baş döndürücü oyun akışını etkilemedi.
- 8
Bayern Münih ve Liverpool'dan teklifler almasına rağmen bunları geri çevirmesi ve Bayer Leverkusen'e 1 yıl daha kalacağına dair güvence vermesi, taraftarları belki de Bundesliga zaferinden daha fazla heyecanlandırıyor.
- 9
Kariyerinde İspanya ile Dünya Kupası, iki Avrupa Şampiyonluğu, kulüp kariyerinde Liverpool ve Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi zaferleri yaşayan bir teknik direktör olan Alonso, kariyerinde hala ayakları yere sağlam basarak ilerliyor.
-
- 10
Saygı, alçakgönüllülük, hiçbir şeyi hafife almamak gibi erdemler Alonso'nun ifadelerinde tekrar tekrar karşımıza çıkıyor.
- 11
Alman basınında çıkan haberlere göre empati, büyük bir profesyonel uzmanlık, sıkı çalışma ve tutkulu bir kazanma arzusuyla Bayer'in futbolcularını şampiyonluk kupasının birkaç santimetre yakınına kadar getirdi. Şimdi tek yapmaları gereken Bremen karşısında kupayı almak.
- 12
29 yaşındaki öğrencisi Robert Andrich, Xabi Alonso için "Bazen dış görünüşünde biraz utangaç olabiliyor" diyor. Bu aura, Alonso gibi evinde altı kişilik pozisyonda oynayan Granit Xhaka'nın da gözünden kaçmadı.
-
- 13
Bu yüzden tecrübeli futbolcu için durum çok açık: "Onun gibi her şeyi kazanmış bir kişiliğe sahipseniz, onun için gaza basmak zorundasınız."