"KADINI BIÇAKLAYACAKTI, MÜDAHALE ETMEK ZORUNDA KALDIM"

Hırsıza müdahale eden oyuncu Ferhat Yılmaz o anları anlattı. Yılmaz, "Talihsiz bir olay yaşandı ne yazık ki... Üzücü bir olay. Kendi muhitinde çok sevdiğim bir kafe var sanatçı arkadaşlarımla da oturduğum. Orada otururken bir olaya şahit oldum. Sol taraftan bir araba geldi. İçinde bir çocuk vardı ve arkadaş onu takip eden bir araba ve önünü kesen bir motosiklet vardı. Aşağıya bir kadın indi ve arabadaki kişiye vurmaya başladı 'Arabamı çaldın' diyerek. O sırada ben senaryo okuyordum. Arabadaki kişi bıçağını çıkardı kadını bıçaklayacaktı ve motosikletle arabanın önünde duran eşini ezecekti. Burası da kalabalık bir yer kafelerin olduğu bir nokta. O yüzden burada çocuklar, kadınlar var. Müdahale etmek zorunda kaldım ve kişiyi etkisiz hale getirdim ne yazık ki. Biraz da sert davranmak zorunda kaldım" dedi.