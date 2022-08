İkinci ele '6 ay 6 bin kilometre' sınırı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, önceki gün ortaya atılan, ikinci el araç satışına yönelik kısıtlama iddialarına yönelik net mesajlar verdi.

Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Bakan Muş, bakanlığın bu konuda bir yönetmelik hazırladığını açıkladı.

Bakan Muş, yapılacak düzenleme ile şirketlerin, galerilerin ve otomobil kiralama şirketlerinin satın aldıkları sıfır kilometre araçların kullanılmadan tekrar satımı konusunda kısıtlama getireceklerini bildirdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Bir bakıyorsunuz sıfır ikinci el araç ilanları var. Dolayısıyla yeni araç alınıyor ve üzerine daha büyük rakam konularak satılıyor. Otomobil fiyatlarında birbirini tetikleyen durum söz konusu. Yönetmeliği hazırladık. İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar için 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçların satışına kısıtlama getiriyoruz" dedi.

Otomobili gerçek anlamda ihtiyacı olanların alacağını kaydeden Muş, "Gerçek anlamda ikinci el olacaktır böylece. Şirketlerde ortak fiyat belirleme veya piyasayı manipüle gibi konular varsa o Rekabet Kurulu’nun görev alanı ve soruşturma açtı, inceliyor. Varsa yanlışlık gereğini yapar yoksa kapatır. Yönetmelik yayınlandıktan sonra vatandaşın birinci elde daha fazla erişime ulaşacağını düşünüyoruz. İkinci el sıfır diye bir ilanla karşı karşıya kalmayacağız" ifadelerini kullandı.

MASFED: 'PİYASAYI RAHATLATIR'

Konuya ilişkin Habertürk'e değerlendirmelerde bulunan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un açıkladığı otomobil satımına ilişkin sınırlamanın piyasayı rahatlatacağını söyledi.

Önceden bu uygulamanın satın aldıkları arabaları satamasınlar diye kiralama şirketlerine yapıldığını kaydeden Erkoç, "Bu uygulama piyasayı bir nebze de olsa rahatlatır diye düşünüyoruz. Çünkü şu anda otomobil bayilerinden gerçek tüketici gibi araç alıp satan, meslekle alakası olmadan bu işi yapan, ticaret yapan al-satçıların sayısı çoğaldı. Bunların önüne geçilebilir. Gerçek ihtiyaç sahipleri araçları bayilerden zaten binmek amacıyla alıyorlar" dedi.

Uygulamanın vergisiz kazancın önüne geçeceğini savunan Erkoç, "Bu uygulama kayıtsız bir şekilde, herhangi bir vergi ödemeden araç ticareti yapanların önüne geçer. Ancak, esas araç fiyatlarının düşmesi için üretimin artması gerekiyor, şu an üretimde eksiklik var. Sıfır araç fiyatları şu an listenin üzerinde satılıyor. Bayilerdeki fiyatların üzerinde satılıyor, bunun önüne geçileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

'YERLİ ÇİP ÜRETİMİ KONUSUNDA HAZIRLIKLAR VAR'

Bakan Muş, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde son 18 aydır başta otomotiv sektörü olmak üzere, birçok sektörü olumsuz etkileyen çip krizi hakkında da açıklamalarda bulundu.

Bakan Muş, dünyadaki çip krizine değinirken de çip üretimi yavaşlayınca elektronik cihaz ve otomobil üretiminin de yavaşladığını dile getirdi.

Tayvan'ın çip konusunda çok önemli bir üretici pozisyonunda olduğunu söyleyen Bakan Muş, "Çin ve ABD'nin yatırımları söz konusu. Türkiye olarak bizim de bazı hazırlıklarımız var, hatta Ankara'da belli bir yer de bunun için ayrılmış durumda. Şu an bu yatırımla alakalı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bir çalışması söz konusu. Yani, burada aslında Türkiye yatırım yapmak istiyor. Türkiye burada bir yatırımcıyı ağırlamak istiyor. Yani bu işin içine girmek istiyor ve girmemiz gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü sürekli taşıma suyla değirmen dönmez" dedi.

Çip üretiminin belli seviyelerde yapılması gerektiğini belirten Mehmet Muş, "Bu alanı kaçırmamamız lazım. Gelecek daha da dijitalleşecek ve dijitalleşen her alanda daha fazla bu çipe ihtiyaç olacak. O açıdan buna olan talep her geçen gün daha da artacak. O anlamda biz Türkiye olarak üretici olmak istiyoruz. Burada en önemli ihtiyaçlardan bir tanesi su. Ciddi su kullanılan bir ürün. Temizlenmesiyle ilgili ciddi suya ihtiyaç var. Tayvan su kaynakları geniş olduğu için bu alanda uzmanlaştı. Bu, bizim de gündemimizde olan bir konu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çalıştı orada. Yatırımcı organize edilebilirse, şu an Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yatırımcı üzerinde çalışıyor" bilgilerini paylaştı.