Sıfır kilometre ve ikinci el araç talebi tam gaz devam ediyor. Fakat, özellikle ikinci el tarafındaki fiyat artışları ise dikkat çekiyor. Sektör yetkilileri, bu tablonun bir süre daha devam edebileceğini belirtiyor.
İkinci el araç pazarının güncel durumu ve geleceği hakkında değerlendirmelerde bulunan Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, "Sıfır araçlarda halen stok sıkıntısı mevcut ve sektörü Avrupa'da pandemi nedeniyle araç üreticilerinin bazı tesislerini kapatması tehdidi ile karşı karşıya. Kurdaki sürekli artış, ÖTV düzenlemesi, stok sıkıntısı, kredi faizlerindeki yüksek seyir, ikinci elde maalesef fiyat artışın devam etmesine sebep oluyor. Araç almayı düşünenler, artık beklemesin. Otomobillerin yatırım aracına dönüştüğü pazar şartlarında her beklediğiniz gün kaybediyorsunuz" açıklamasında bulundu.
'MANİPÜLASYON İSTİKRAR İLE ÖNLENEBİLİR'
Son 1 yılda yüzde 80 ile yüzde 100 oranında fiyat artışı yaşayan ikinci el otomobil pazarında, fiyat dalgalanmaları ve düzensiz artış sebebiyle birçok fırsatçının türediğini vurgulayan Karakaş, "Bazı kişiler aynı IP adresinden birkaç gün içinde 6 bine yakın sahte ilan giriyor. Bazı otomobil kulüpleri ise araçlarını satma niyetleri olmadığı halde topluca yüksek fiyattan ilan veriyor. Tüm bu manipülasyonların önünü almanın tek yolu, yeni kurallar ya da yaptırımlar uygulamak değil, finansal ve sektörel istikrarı sağlamaktan geçiyor. Eğer kurdaki artış hızı düşerse, salgının seyri ve sosyal, ekonomik hayata etkisi hafiflerse, 2021 yılı ilk çeyreği sonunda fiyatlardaki artış duracaktır diye öngörüyoruz" görüşünü paylaştı.
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