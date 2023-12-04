İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor? - Otomobil Haberleri

İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor? - Otomobil Haberleri

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Türkiye'de otomobilin pandemi boyunca yatırım aracı olarak görülmesi, fakat 2023'ün yaz aylarında bu durumun sona ermesi ikinci el araç sektöründe tüm dinamikleri değiştirdi.

Geçtiğimiz ayları hatırlayacak olursak, yılın ilk yarısında sıfır araç fiyatlarını aşan ikinci el araç fiyatları, yaz aylarıyla birlikte düşüşe geçti.

Ticaret Bakanlığı tarafından Temmuz ve Ağustos aylarında hayata geçirilen uygulamalar bu tabloda etkili oldu.

Bakanlığın yürürlüğe aldığı yeni kurallara göre, satın alınan sıfır araç hem ticari işletmeler hem de bireysel satıcılar tarafından 6 ay ve 6 bin km dolmadan satılamıyor, ikinci el araç ilanı verirken sıfır km fiyatının üstünde araç ilanı verilemiyor ve ikinci el araç ilan sahiplerinden kimlik doğrulaması isteniyor.

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İşte bu üç uygulama, otomobilin yatırım aracı olarak görülmesinin önüne geçti ve piyasadaki talebi düşürdü.

'PAZARIN GELECEĞİ EKONOMİDEKİ GELİŞMELERE BAĞLI'

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, düşen talebin fiyatlara yansıdığını ve Temmuz’dan bu yana fiyat düşüşünün yüzde 25’leri bulduğunu aktardı.

Yalçın, "Bu düşüşün süresi, ekonomik ve politik faktörlere bağlı. 2023 sonunda beklenen ÖTV matrah düzenlemeleri ve seçim ekonomisinin getireceği canlanma, 2024 başında fiyatlar üzerinde etkili olabilir. Dolayısıyla, pazarın geleceği, süregelen ekonomik ve politik gelişmelere duyarlı olacak şekilde şekillenecek" dedi.

Otomotiv sektöründeki yeni trendlerin ikinci el araç piyasasında da etkisini gösterdiğini belirten Yalçın, "Teknolojik gelişmeler ve çevre bilinci de pazarda önemli rol oynamaya devam ediyor. Elektrikli ve hibrit araçlara olan ilgi artarken, bu araçların ikinci el piyasasındaki varlığı ve fiyatlandırması önemli bir faktör haline gelebilir. Tüketicilerin çevre dostu araçlara yönelmesi, ikinci el pazarındaki araç tercihlerini ve dolayısıyla fiyatları etkileyebilir" ifadelerini kullandı.

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EN ÇOK TERCİH EDİLEN MODELLER YERLİ SEDANLAR

Cardata verilerine göre, ikinci el araç piyasasında en çok tercih edilen modeller de belli oldu.

Buna göre, ilk üç sırada yerli modeller Renault Megane, Fiat Egea ve Fiat Linea bulunuyor.

Sıfır otomobil tarafından pazarın yarısının SUV modellerden oluşmasına rağmen, ikinci el otomobil piyasasında en çok tercih edilen modellerin halen sedan otomobillerden oluşması ise dikkat çekiyor.

'İKİNCİ EL EN DİPTE'

Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş ise, ikinci el araç piyasasındaki fiyat düşüşlerinin sonuna gelindiğini savundu.

Karakaş, fiyatlarda daha fazla düşüş olmayacağını öne sürerek, "İkinci el otomobil fiyatlarında en dipteyiz. Yüksek faiz ortamı ve mevcut stok maliyetleriyle satıcılar fiyat düşüremeyecek noktaya geldi. Hatta bazı araçların fiyatları geçtiğimiz kış ayları seviyesine yaklaştı" dedi.

2024'te mevcut tablonun değişeceği öngörüsünde bulunan Karakaş, "Önümüzdeki yıl bu tablo bu şekilde devam etmeyecektir. Tüketiciler yeni yılda fiyat artışlarına hazırlıklı olsun. Finansman çıkmazı nedeniyle pazar daralma endişesi taşıyor" açıklamasın bulundu.

Ekim ayında ikinci el araç piyasasının yüzde 5.2 daraldığını açıklayan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç da, finansmana erişim sıkıntılarının satışları düşürdüğünü vurgulamıştı.

Erkoç, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Hem sıfır hem ikinci el piyasasında durağanlık olduğunu gözlemliyoruz. Bunun başlıca sebepleri faiz oranlarının yüksek, vade sayılarının düşük olması ve vatandaşların finansmana erişimde yaşadığı sıkıntılar. Araç fiyatları gerçek piyasa değerine geldi, piyasada denge sağlandı. Fiyatlarda daha fazla düşüş yaşanacağını düşünmüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.