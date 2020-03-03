03 MART 2020
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HaberlerOtomobilSon dakika haberleri... İkinci el araba satışında büyük fırsatçılık!

Bayiden alıp daha yüksek fiyata satıyorlar

Otomotiv piyasasında yaklaşık 6 aydır devam eden canlılık, bayilerde araç kalmamasına neden oldu. Sıfır kilometre araçlar için ayları bulan bekleme süreleri ise vatandaşı ikinci el piyasasına yönlendirdi. Fakat, yaptığımız araştırmalarda sıfır kilometre olarak satın alınan otomobillerin ikinci el ilan sitelerinde kullanılmadan satışa çıktığını tespit ettik. Bu otomobillerin önemli bir bölümünün liste fiyatlarından daha yüksek tutarlar ile satışta olması ise, sıfır araç yokluğunu fırsata çevirmek isteyenlerin varlığına işaret ediyor. Yiğitcan Yıldız yazdı...

03.03.2020 - 07:50 | Güncelleme:
İkinci el araba
Yiğitcan Yıldız

Otomotiv sektörü açısından çalkantılı geçen 2019 yılı geride kalırken, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde artan tüketici talebi 2020'nin ilk aylarında da devam ediyor.

Faizlerin aşağı yönlü hareketi ile finansmana erişimi kolaylaştırırken, pazardaki talebi öngöremeyen markalar ise müşterilerine araç yetiştiremiyor.

Bu durum, stokları eriyen otomobil bayilerinin boş kalmasına yol açarken, sıfır kilometre araç satın almak için aylarca beklemek isteyemeyenleri ise ikinci el otomobillere yönlendiriyor. 

Gelişmeler, bayilerde sıfır kilometre araç bularak satın alabilenlerin ise fırsatçılık yapmasına yol açabiliyor.

Yaptığımız araştırmalar, 2020 model yılına ait sıfır kilometre olarak satın alınan otomobillerin ikinci el ilan sitelerinde kullanılmadan satışa çıktığını gösteriyor.

İşin ilginç yanı, bu otomobillerin önemli bir bölümü ise liste fiyatından daha yüksek tutarlar ile alıcı bekliyor.

LİSTE FİYATINDAN DAHA PAHALI

Ortaya çıkan tabloyu örneklendirmek gerekirse, Türkiye'nin 2019'da en çok satılan otomobili olan Egea'nın 1.6 litre dizel Urban Plus donanımlı ve otomatik şanzımanlı seçeneğinin liste fiyatı 160 bin 900 TL olarak açıklanıyor. 

Fakat, aynı otomobili ikinci el ilan sitelerinde 169 bin TL'ye bulmak mümkün. 

Diğer markalarda da tablo farklı değil. Hatta, premium otomobillerin liste fiyatları ile yine sıfır kilometreye yakın ikinci el fiyatları arasında 100 bin TL'yi aşkın fiyatlar dikkat çekiyor.

MarkaModelVersiyonListe fiyatıİkinci elFark
Audi A640 TDI quattro Design639.798 TL787.000 TL147.202 TL
FiatEgea1.6 Urban Plus160.900 TL169.000 TL8.100 TL
FordFocus1.5 TDCİ Titanium203.300 TL212.500 TL9.200 TL
MercedesA Sedan180 d Style261.200 TL279.500 TL18.300 TL
OpelAstra1.5 D GS Line191.400 TL219.750 TL28.350 TL
RenaultClio1.3 Icon154.500 TL169.500 TL15.000 TL
Seat Leon1.5 TSI FR186.000 TL199.000 TL13.000 TL
SkodaSuperb1.6 TDI Prestige275.400 TL315.000 TL39.600 TL
ToyotaCorollaDream hybrid186.850 TL189.900 TL3.050 TL


Audi'nin A6 modeli için ise tablo daha dramatik bir hal alıyor.

Bu model için markanın Türkiye distribütörü tarafından 639 bin 798 liralık liste fiyatı belirlenmesine rağmen, liste fiyatından satın alınan otomobiller için ikinci el ilan sitelerinde 787 bin TL talep ediliyor. 

Yani, bayilerde araç bulunamaması, sıfır araç bulup satın alabilenlerin bu işin ticaretini yaparak 150 bin TL'ye yakın vergisiz kazanç elde etmesine yol açıyor.

Bu gibi örnekleri çoğaltmak mümkün.

Ford Focus'un liste fiyatı ile ikinci el fiyatı arasındaki fark 9 bin lirayı aşarken, Mercedes A Serisi'nin ikinci el fiyatı ise sıfır kilometre fiyatından 18 bin 300 TL daha pahalı durumda.

Aynı şekilde, Opel Astra'nın ikinci el fiyatı bayi fiyatına 28 bin TL kadar fark atarken, Skoda Superb'te de söz konusu fark 40 bin TL'ye yaklaşıyor.

Sonuç olarak, sıfır otomobile karşı yükselen talebin fırsatçılığa yol açtığı açık bir şekilde görülüyor.

İkinci el otomobil satışlarında faturalı satış oranın çok düşük olduğu gerçeğinden yola çıkarak da, bayiden sıfır kilometre alınan araçların daha yüksek fiyatla satılarak azımsanmayacak oranda vergisiz kazanç elde edildiği ortaya çıkıyor.

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