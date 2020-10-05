İkinci el otoda yeni rekor beklentisi

Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Anadolu Grubu şirketlerinden Garenta & ikinciyeni.com'un Genel Müdürü Emre Ayyıldız, pandemiye rağmen canlılığın korunduğu otomotiv pazarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Sektördeki canlılığı veriler ile ifade etmek gerekirse, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı Eylül ayında yüzde 115.8 oranında yükselerek 90 bin 619 adede çıkmış ve bu rakam tüm zamanların en yüksek Eylül ayı sonucu olarak kayıtlara geçmişti.

Otomotiv piyasasındaki canlılığında devam edeceğini belirten Emre Ayyıldız, bu yıl sıfır araç piyasasının 650-700 bin adet aralığında gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti. Ayyıldız, ikinci el otomotiv pazarı ile ilgili beklentisi olarak da, "İkinci el tarafında ise, 2020'nin 8-8.5 milyon adetlik bir pazar büyüklüğü ile kapanacağı yönünde beklentimiz var" tahminini paylaştı.

Türkiye'de geçen yıl 7.6 milyon adet ikinci el araç satışı ile rekor kırıldığı göz önüne alındığında, Garenta & ikinciyeni.com'un Genel Müdürü Emre Ayyıldız'ın beklentisinin ikinci el oto satışında yeni bir rekora işaret ettiğini söyleyebiliriz.

Emre Ayyıldız, ikinci el otomotiv pazarında son aylarda hızla artan fiyatlara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. İkinci el otomotiv piyasasında fiyatların döviz kurlarındaki artışa paralel olarak artabileceğini vurgulayan Ayyıldız, "İkinci el piyasasında fiyat artışları devam edecek, fakat faizlerin yükselmesi fiyat artışlarının hızını düşürür" diye konuştu.

Sıfır araç bulunurluğunun artması ile ikinci el de fiyatların düşme ihtimalini de sorduğumuz Ayyıldız, "Hayatımda ikinci el araç fiyatının düştüğünü hiç görmedim" cümlesi ile yanıtladı.

BAYİLİK MODELİNE GEÇİYOR



Emre Ayyıldız, online ihale yöntemi ile araç alım/satımı yapılan ikinciyeni.com'a ilişkin de açıklamalarda bulundu.

İkinciyeni.com'u yeniden yapılandırdıklarını kaydeden Ayyıldız, bayilik modeline geçeceklerini bildirdi.

Bu sayede fiziksel ve dijital satış kanallarını birleştireceklerini belirten Ayyıldız, "Hedefimiz 5 yıl içinde 100 bayiye ulaşmak. Yeni satış modelimiz ile, müşteriler araçları yerinde görme ve test etme imkanına sahip olacak. Bu sistem ile satışları 6 kat artırmak istiyoruz" dedi.

HEDEF 70 BİN ADET İKİNCİ EL OTO SATIŞI

Ayyıldız, bayilik modeli ile ikinciyeni.com'un iş hacmini 10 milyar TL'ye taşımayı ve 5 yıl içinde 70 bin araç satmayı hedeflediklerini de vurguladı.

Bayilik sistemi ile ilgili ayrıntılar da paylaşan Ayyıldız, "Otomotiv sektöründe yer alan firmalar ile bayilik için görüşüyoruz. Bayiler sistemimizdeki araçlara teklif vererek o aracın satın alacak. Sonrasında ise müşterilere bizden aldıkları araçları satacaklar. Ayrıca, yeni sistem ile müşterilerimize takas seçeneği de sunacağız. Yıl sonuna kadar 2 bayimiz faaliyetlere başlayacak" dedi.

Garenta & ikinciyeni.com'un Genel Müdürü Emre Ayyıldız, ikinciyeni.com'daki mevcut ihale ile satış yönteminin yeni dönemde devam edeceğini de sözlerine ekledi.