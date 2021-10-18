Otomotiv sektörü, Ağustos ayındaki ÖTV düzenlemesinden bu yana hareketli günler geçiriyor. ÖTV matrahlarındaki güncelleme sonrası bazı modellerde 50 bin TL'ye varan indirimler yaşanması, bayilerde yoğunluk yaratsa da, çip krizi nedeniyle arzın talebi karşılayamaz hale gelmesi ise pazarın büyümesine engel oluyor.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 13 oranında artsa da, toplam pazar Eylül ayında ise yüzde 37 oranında daraldı. Fakat, Eylül ayındaki daralmaya rağmen yıl sonunda pazarın 800 bin adedi aşarak geçen yılın üzerinde bir performans sergilemesi bekleniyor.

Öte yandan, sektör temsilcileri, sıfır otomobil piyasasındaki gelişmelerin ikinci el pazarında da yansımalarının olacağını kaydediyor.

'FİYATLAR KADEMELİ ARTACAK'

Sıfır ve ikinci el araç pazarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, çip krizi, küresel tedarik problemleri ve artan döviz kurları nedeniyle sıfır kilometre araç fiyatlarının Ocak 2022’ye kadar yüzde 12 artacağını öngörüsünü paylaştı.

Yalçın, Kasım ayından itibaren tüketicilerin yeniden ikinci el araç almaya yöneleceğini ve talebin ikinci el araç fiyatlarını da artırabileceğini vurgulayarak, "Temmuz ve Ağustos aylarındaki kısmi hareketlilik Eylül ayından itibaren belirli bir çizgiye geriledi. Ekonomik nedenlerden ötürü tüketiciler ikinci eldeki ihtiyaçlarını bir miktar öteledi. Kasım ayından itibaren ikinci el araç pazarındaki talebin kademeli olarak artacağını öngörüyoruz. Bu durum da doğal olarak ikinci el araç fiyatlarını bir miktar artıracaktır" dedi.

Ekim ayından itibaren ikinci el ticareti yapan firmaların yeni bir döneme hazırlandığının altını çizen Yalçın , "Yaşanan gelişmeler 2022 yılının ikinci el araç pazarı açısından oldukça hareketli geçeceğini gösteriyor. Bunu fark eden bayi ve kurumsal ikinci el araç firmaları hatta büyük galeriler, yeni yıla hazırlık için şu anda araç toplamaya başladı. Belirli bir havuz oluşturup ihtiyaçlara hızlı yanıt vermek istiyorlar" ifadelerini kullandı.

ORTALAMA FİYAT 219 BİN 560 TL

Yalçın, Ekim ayında binek ve hafif ticari araç sınıfında en çok satılan ikinci el araç modeller hakkında da bilgi verdi.

Buna göre, ikinci elde en çok tercih edilen modeller listesinin başını Renault Megane çekti. Tüketiciler tarafından en çok tercih edilen ikinci araç Fiat Egea olurken, üçüncü araç modeli Volkswagen Passat oldu. İlk 20 listesinde iki adet hafif ticari araç da yer aldı. Bu araçlar, Ford Tourneo Courier ve Volkswagen Caddy oldu.

Cardata verilerine göre, Ekim’de en çok satılan ikinci el araçların ortalama fiyatı 219 bin 560 TL olurken, bu araçların yüzde 60’ını sedan, yüzde 30’unu hatchback modeller oluşturdu.