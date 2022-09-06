ARAÇ SATIŞINDAKİ DÜZENLEME GALERİCİLERE OLUMLU YANSIYACAKTIR”



İkinci el otomobil piyasasının durağan süreci devam ederse otomobillerde indirim beklentisi olacağını söyleyen Galerici Yakup Macit, “İkinci el piyasasında şu anda bir hareketlilik yok. Yaklaşık 4 aydan beri piyasa durgun. Dengesiz piyasa halen devam ediyor. Çok fazla al-sat yapan insan vardı. Şu anda onlar çekildi. Piyasada araç var. Sıfır araçlara bir önlem alındı. Bizim için daha iyi oldu bu düzenlemeler. Piyasayı yüksek fiyata sokanlar vardı, düzenleme sayesinde bunlar şu anda durdu” şeklinde konuştu.



Kaynak: Hürriyet