Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Araç kiralama ve ikinci el araç sektörlerinde faaliyet gösteren Garenta ve ikinciyeni.com'un Genel Müdürü Emre Ayyıldız, Covid-19 salgını dönemindeki sektörel gelişmeleri değerlendirdi.

Kiralama sektörünün de koronavirüs salgınından olumsuz etkilendiğini vurgulayan Ayyıldız, "Uçuş seferlerinin yapılamaması nedeniyle havalimanı şubelerindeki işlemlerde yüzde 68 düşüş yaşandı. Şehir içi şubelerde salgının ilk günlerinde bir yoğunluk gördük. Toplu taşıma veya taksi kullanmak istemeyenler 15 gün, 1 ay süreyle araç kiraladılar. Salgının ilk haftasında şehir içi şubelerin işlem hacminde yüzde 10 artış bile yaşandı, ancak bugün itibarı ile şehir içi şubelerinde de yüzde 50'lik bir daralma görüyoruz" dedi.

'CİROMUZUN YÜZDE 25'İNE ULAŞTI'

Araç paylaşımı modellerinin bu dönemde önemli bir ulaşım ihtiyacını giderdiğini belirten Ayyıldız, "Bu dönemde, toplu taşıma veya taksi kullanmak istemeyenler araç paylaşım hizmetimiz MOOV by Garenta'yı tercih etti. Mayıs başı itibarı ile kiralama sayılarına baktığımızda, sokağa çıkma yasağı olan günler dikkate alınmadığında kiralama oranının arttığını söyleyebiliriz. 11 Mayıs Pazartesi günü bu zamana kadar gerçekleştirdiğimiz en yüksek hafta içi günü kiralama hacmine ulaştık. Covid-19 salgını, ulaşım tercihlerinde paylaşımlı araçların önemini gösterdi. Salgın sonrasındaki yeni normal dönemle birlikte paylaşımlı araçlara olan bu ilginin daha da artacağını düşünüyorum" diye konuştu.

MOOV by Garenta'yı İstanbul ve İzmir'de büyüyeceklerini bildiren Ayyıldız, "Sistemdeki araç sayısını artıracağız, fakat başka kentlere şuan için girmeyeceğiz. MOOV'un toplam ciromuz içindeki payı yüzde 25 seviyelerine geldi" dedi.

PAZARIN BÜYÜKLÜĞÜ SALGINA BAĞLI

Son iki yıldır daralan ve yılın ilk iki ayında büyüme sinyalleri veren sıfır otomobil pazarının Covid-19 salgınıyla birlikte yeniden daralma eğilimi gösterdiğini belirten Emre Ayyıldız, "Sıfır otomobil pazarında bir stok sorunu vardı. Şimdi bir de buna salgın nedeniyle üretimin durması, tedarik sürecinin zorlanması ve döviz kurunun yükselmesi eklendi. İkinci el otomotiv sektöründe ise yılın ilk üç ayında 2 milyon 143 bin adet ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşti. İkinci el otomobil ve hafif ticari araç pazarının yılı kötü senaryoda 5.5 milyon adet, iyi senaryoda 8 milyon adet satışla kapatmasını bekliyoruz" görüşünü paylaştı.

Ayyıldız, salgının etkisini yitirmesi halinde sıfır araç satışlarının yıl sonunda 550 bin adetleri yakalayabileceğini, fakat süreç devam ederse pazarın 400 bin adedin altında kalabileceğini kaydetti.

'20 BİN ADET ARAÇ SATMAK İSTİYORUZ'

Ayyıldız, ikinci el araç fiyatlarında artış beklediklerini de söyleyerek, "Mart ayının ikinci yarısından Nisan ayının ilk 10 günlük dönemine kadar ikinci el araç fiyatları yaklaşık yüzde 10 düştü. Nisan ayının ikinci yarısından bugüne kadar baktığımızda ise fiyatlarda yüzde 10 artış gördük. İkinci el araç fiyatlarında döviz kuru doğrudan etkili. Kurun yüksek seyrettiği dönemlerde ikinci el fiyatları artış gösteriyor. Kur son dönemde hızlı yükseldi, kurda da büyük değişiklikler olmazsa birkaç ay içerisinde ikinci el araç fiyatlarında ortalama yüzde 7'lik bir fiyat artışı daha bekliyoruz" şeklinde konuştu.

2020 yılında ikinciyeni.com üzerinden açık arttırmaya çıkan araçlara 900 bine yakın teklif geldiğini belirten Ayyıldız, yılın ilk dört ayında 7 bin adet satış gerçekleştirdiklerini ve yıl sonuna kadar 20 bin adet satış hedefine ulaşmak istediklerini belirtti. Ayyıldız ayrıca, yıl sonunda 15 bin konsinye araç satışı hedefleri olduğunu da sözlerine ekledi.

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