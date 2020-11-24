Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Koronavirüs salgınında ikinci dalganın patlak vermesi, otomotiv sektöründe fabrikaların yeniden kapanabileceği ve global satışların yeni bir darbe yiyebileceği endişesine yol açtı.

Avrupa'nın büyük pazarlarından Fransa ve İngiltere'deki karantina uygulamaları başta olmak üzere, pandemiye karşı kıta genelinde alınan önlemler söz konusu endişeleri artırdı. LMC Automotive'in yaptığı araştırmaya göre, salgındaki ikinci dalganın Avrupa otomobil pazarında binlerce adetlik kayba yol açması bekleniyor.

Araştırmaya göre, Avrupa'daki karantina uygulamalarının uzaması ve kapsamının genişlemesi, kıtada 300 bin adet daha az otomobil satılmasına neden olacak.

'TOPARLANMAYA DARBE VURDU'

Gelişmeler LMC'nin yıl sonu pazar beklentilerini de revize etmesine yol açtı. Yapılan açıklamada, Avrupa otomobil pazarının 2020'yi geçen yıla göre yüzde 22 daralma ile kapatacağı tahmini paylaşıldı.

LMC analistlerinden Jonathon Poskitt, gelişmeleri, "İkinci dalga, sektördeki toparlanmaya büyük darbe vurdu. Otomobil pazarında 'v' şeklinde bir dönüş yaşanmaya başlanmıştı. Fakat, ülkelerin karantina uygulamaları bunun önüne geçti" sözleri ile özetledi.

LMC'nin öngörüsüne göre, bu yıl küresel otomobil satışlarının 77 milyon adet olması bekleniyor. 2021'de ise dünya genelindeki satışların 85 milyon adete yükselmesi tahmin ediliyor.

2021'DE BÜYÜME BEKLENİYOR

LMC'nin tahminlerine bölgesel olarak bakıldığında da, Avrupa'da satılan otomobillerin bu yıl yüzde 22 azalarak 16.2 milyon adedi bulması, 2021'de ise bu rakamın yüzde 15 artarak 18.7 milyon adede yükselmesi bekleniyor.

Şirketin Kuzey Amerika pazarı için yaptığı tahmin de Avrupa'ya benzer. Buna göre, Kuzey Amerika pazarının 2020'de yüzde 16 oranında daralarak 17 milyon adet, 2021'de ise yüzde 9 artarak 18.5 milyon adet seviyesini bulması bekleniyor.

Koronavirüs salgınının sıfır noktası Çin için ise, otomobil pazarının 2020'de yüzde 6 oranında daralacağı ve 24.1 milyon adet seviyesinde gerçekleşeceği tahmini paylaşıldı. LMC'nin raporunda, Çin pazarının 2021'de yüzde 7 oranında büyüyeceği öngörüsü de yer aldı.

Otomotiv pazarı üzerine analizler yapan bir diğer kuruluş IHS Markit ise, LMC'nin aksine Avrupa'daki otomobil satışlarının 2020'de yüzde 24 azalarak 12.5 milyon adet seviyesine düşeceği öngörüsünde bulunuyor. IHS, kıtadaki otomobil satışlarının gelecek yıl ise yüzde 12 oranında artmasını bekliyor.

Araştırmalar, pandeminin sıfır noktası olan ve dünyanın en büyük otomobil pazarına ev sahipliği yapan Çin'deki toparlanmanın, dünyanın diğer önemli pazarlarına göre daha yavaş olacağını gösteriyor.