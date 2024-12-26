Gözler ikinci ara tatilde! Özellikle sınav dönemlerinde yoğunluk yaşayan öğrenciler, kısa molayı fırsat bilerek hem dinlenmeyi hem de eksiklerini tamamlamayı düşünüyor. Ara tatil tarihlerini sorgulayanlar için Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvim, kesinleşen detaylarıyla dikkat çekiyor. İkinci ara tatilin başlangıç ve bitiş tarihleriyle ilgili tüm detaylar haberimizde...