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İki yıl ara verilen proje yeniden başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, pandemi salgını nedeniyle iki yıldır ara vermek zorunda kaldığı 'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' projesiyle bu yıl Türkiye genelinde 1 milyon öğrenciyi beyazperdeyle buluşturacak

02.06.2022 - 12:41 | Güncelleme: ABONE OL
İki yıl ara verilen proje yeniden başlıyor
1 milyon öğrenci sinemayla buluşuyor
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HABERTURK.COM

Temel eğitim çağında olan ve daha önce sinema ile tanışmamış bir milyon öğrenciyi sinemayla buluşturmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan 'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' projesi minikleri sinemayla tanıştırmaya devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un bu yıl Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında açılışını yapacağı proje ile 81 ilde toplam 1 milyon çocuk daha sinema ile buluşturulacak. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Sinema Salonu Yatırımcıları Derneğinin de iş birliğinde gerçekleştirilen 'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' projesinin açılışına katılan minikler 'Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası' filmini izleyecek.

İstanbul Sinema Müzesi - Atlas 1948 Sineması’nda 3 Haziran’da açılışı yapılacak olan proje çocukları sinemanın büyülü dünyasıyla tanıştıracak. Çocukların kültürel, sanatsal, duygusal ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, onlara küçük yaşta sinema kültürü kazandırmak, öğrencilerin hayal gücünün gelişmesine yardımcı olmak, milli ve kültürel değerler yönünden farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen proje 2017'den bu yana büyük ilgi görüyor. Öğrencilere bulundukları illerdeki sinema salonlarında ücretsiz film seyretme imkânı sunan projenin gösterimleri, yeni eğitim-öğretim sezonu ile düzenlenecek çeşitli etkinliklerle birlikte hız kazanacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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