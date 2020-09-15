Tarım ve Orman Bakanlığı 91 firmaya ait 113 parti üründe taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiğinin tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada son verilerle beraber ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1.609 firmaya ait 3.605 parti ürünün tüketicilerin bilgisine arz edildiği belirtildi.

2 MARKADA TESPİT EDİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada 2 alkolsüz içecek markasında cinsel gücü artırıcı ilaçların kullanıldığı belirtildi. Buna göre Nitro Max Gold ve Nos Meyve Aromalı Gazlı İçecek'te cinsel gücü artırıcı ilaçların etkin maddesi sildenafil tespit edildi.

Bunun yanında 2 firmanın 3 alkollü içeceğinde önemli sağlık sorunlarına yol açan tersiyer butil alkol tespit edildi:

İçeceklerin yanında şu 4 bal markasında türlü uygunsuzluklar tespit edildi:

Söz konusu listenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.