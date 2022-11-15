Küçük bir tencerede, acı sos ve balı birlikte karıştırın. Kaynamaya başlayınca tereyağını içerisine ekleyin. 2 dakika kadar pişirin daha sonra sarımsakları ekleyin biraz daha pişirin. Daha sonra altını kapatın.

Kanatlar piştikten sonra bir kaseye alın. Tamamen kaplanana kadar acı sos ile karıştırın. Kanatları tekrar ızgara rafına yerleştirin ve sos karamelleşene kadar 5 dakika pişirin. Ardından servis edebilirsiniz.