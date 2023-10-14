III. Selim Dönemi Genel Özellikleri ve Önemli Olayları: III. Selim Dönemi Gelişmeleri, Siyasi Olayları, Yenilikleri ve Savaşları

III. Selim Dönemi Genel Özellikleri ve Önemli Olayları: III. Selim Dönemi Gelişmeleri, Siyasi Olayları, Yenilikleri ve Savaşları

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Askeri okullarda yabancı dil olarak Fransızcanın okutulmaya başlandığı, ilk resmi devlet matbaasının kurulması gibi birçok düzenlemenin gerçekleştiği III. Selim dönemi yenilikleri ve savaşları nelerdir? İşte, tüm detaylar…

III. Selim Dönemi Genel Özellikleri

1789 tarihinde I. Abdülhamid’in ölümü üzerine başlayan III. Selim döneminde yaşanan ilk gelişme 1791 yılında Avusturya ile Ziştovi, 1792 yılında da Rusya ile Yaş Antlaşması’nın imzalanması ve bu iki devletle süren savaşların sona ermesidir. Taraflar arasında imzalanan Ziştovi Antlaşması ile Avusturya, savaş öncesi sınırlarına çekilmiş, Rusya ile imzalanan Yaş Antlaşması ile de Kırım, Rusya’da kalmıştır.

III. Selim döneminde Fransa ile olan dostluk ilişkileri ise Napolyon’un Mısır’ı işgal etmesiyle sona ermiştir. Bu işgal üzerine harekete geçen III. Selim, Mısır’daki Fransızları mağlup etmeyi başarmış ve taraflar arasında imzalanan bir antlaşma işe Fransa, Mısır’ı Osmanlılara iade etmiştir.

Yaşanan siyasi olayların yanı sıra III. Selim döneminde gerçekleşen ıslahat faaliyetlerinin de Osmanlı tarihindeki yeri oldukça önemlidir. Bu dönemde askeri alanda önemli ıslahatlar gerçekleşmiş be devletin savaş meydanlarında almış aldığı yenilgilerin önüne geçilmek istenmiştir.

III. Selim Dönemi Önemli Olayları

1789 ile 1807 tarihler arasını kapsayan III. Selim dönemi gelişmeleri ve siyasi olayları şu şekildedir:

1787 – 1791 Osmanlı – Avusturya Savaşı, 1791 yılında imzalanan Ziştovi Antlaşması ile 1787 – 1792 Osmanlı – Rus Savaşı ise 1792 yılında imzalanan Yaş Antlaşması ile sona ermiştir.

İmzalanan Yaş Antlaşması ile Kırım Ruslarda kalmıştır. 1791 Ziştovi Antlaşması ile de Avusturya savaş öncesi sınırlarına geri çekilmiştir.

1798 yılında Mısır, Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. Ancak Osmanlı ordularının Fransızları mağlup etmesiyle, Fransızlar Mısır’ı Osmanlılara iade etmek zorunda kalmışlardır.

Nizam- Cedid adında batılı tarzda bir ordu kurulmuştur. Kurulan bu yeni ordudan rahatsız olan Yeniçerilerin, Kabakçı Mustafa önderliğinde ayaklanması ile 1807 yılında bir isyan gerçekleşmiş ve III. Selim tahttan indirilmiştir.

III. Selim Dönemi Savaşları

1787 – 1791 Osmanlı – Avusturya Savaşı

4 yıl boyunca süren savaş 1791 yılında imzalanan Ziştovi Antlaşması ile sona ermiş ve Avusturya savaş öncesi sınırlarına geri çekilmiştir. Gerçekleşen bu savaşın bir diğer önemi ise, Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında gerçekleşen son savaş olmasıdır.

1787 – 1792 Osmanlı – Rus Savaşı

1792 yılında taraflar arasında imzalanan Yaş Antlaşması ile sona ermiştir. Bu antlaşma işe Kırım Ruslara bırakılmış ve Osmanlı Devleti’nin Eflak ile Boğdan’a tanıdığı ayrıcalıklar yenilenmiştir.

1806 – 1812 Osmanlı – Rus Savaşı

Rusya’nın Eflak ile Boğdan’ı işgal etmesi ve Osmanlıların boğazları Rus gemilerine kapatması sonucu gerçekleşen bu savaşın devam ettiği sırada gerçekleşen Kabakçı Mustafa İsyanı ile III. Selim tahttan indirilmiştir.

III. Selim Dönemi Yenilikleri

Savaşlarda alınan yenilgileri önlemek amacıyla batılı tarzda bir ordu olan Nizam-ı Cedid ordusu kurulmuştur.

Kurulan ordunun giderlerini karşılamak için İrade-i Cedid adında yeni bir hazine meydana getirilmiştir.

İlk devlet matbaası açılmıştır.

Selimiye ve Levent kışlaları inşa edilmiştir.

Yerli malı kullanımı teşvik edilmiştir.

Kurulan yeni orduda görevlendirilecek subayları yetiştirmek üzere Mühendishane-i Berri Hümayun kurulmuştur.

Fransızca askeri okullarda zorunlu ders olarak okutulmuştur.

Londra, Paris ve Viyana’da kalıcı elçilikler açılmıştır.

Paranın değerinin korunması için bir dizi tedbir alınmıştır.

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