III. Osman Dönemi Genel Özellikleri ve Önemli Olayları: III. Osman Dönemi Gelişmeleri, Siyasi Olayları, Yenilikleri ve Savaşları

III. Osman Dönemi Genel Özellikleri ve Önemli Olayları: III. Osman Dönemi Gelişmeleri, Siyasi Olayları, Yenilikleri ve Savaşları

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Sık sadrazam değiştirilmesi dışında oldukça huzurlu ve barış içinde geçen bir dönem olarak tanımlanan III. Osman dönemi savaşları ve yenilikleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…

III. Osman Genel Özellikleri

1754 yılında I. Mahmud’un ölümü üzerine Osmanlı Devleri tahtına geçen III. Osman, 55 yaşında Osmanlı Devleti’nin yirmi beşinci padişahı olmuştur. Oldukça uzun bir süre kafes hayatı yaşadıktan sonra tahta geçen III. Osman dönemi, 1739 yılında imzalanan Belgrad Antlaşması sebebiyle savaşlardan ve huzursuzluktan uzak bir barış dönemi olarak geçmiştir.

Yaklaşık 3 yıllık süren iktidarının en önemli iki olayı 1755 ve 1756 yılında İstanbul’da çıkan iki büyük yangındır. Bu yangınlar sonucunda şehrin neredeyse üçte ikisi tahrip olmuş ve İstanbul’un önemli bir kısmı yeniden inşa edilmiştir. Aynı zamanda I. Mahmud döneminde yapımına başlanan Nuru Osmaniye Camii de III. Osman’ın hükümdarlık yıllarında tamamlanmıştır.

Çok kısa süre iktidarda kalmasına rağmen çok sayıda sadrazam değiştirmesi ile ünlenmiş olan III. Osman 1757 tarihinde vefat etmiş ve yerine III. Mustafa geçerek, Osmanlı Devleti’nin yirmi altınca padişahı olmuştur. III. Osman’ın kabri, Yeni Cami’de bulunan Turhan Sultan Türbesi’nde yer almaktadır.

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III. Osman Dönemi Önemli Olayları

1754 ile 1757 yılları arasını kapsayan III. Osman dönemi siyasi olayları ve gelişmeleri şu şekildedir:

1754 yılında İstanbul’da çok sert bir kış yaşanmıştır ve tüm Haliç soğuk sebebiyle donmuştur.

1755 ve 1756 yılında olmak üzere İstanbul’da iki büyük yangın yaşanmıştır. Şehrin neredeyse üçte ikisinin tahrip olduğu bu yangınlar sebebiyle şehrin büyük bir bölümü yeniden inşa edilmiştir.

III. Osman kolay sinirlenen ve kızan bir yapıya sahip olmasından ötürü kısa süren saltanatında birkaç kez sadrazam değiştirmiştir. Sadrazam değişiklikleri sebebiyle ortaya çıkan iç huzursuzluk zaman zaman isyan ve ayaklanmalara neden olmuştur.

III. Osman müzikten çok hoşlanmaması sebebiyle müzisyen ve cariyelerin önemli bir kısmını saraydan göndermiştir.

III. Osman Dönemi Savaşları

1754 ile 1757 yılları arası süren III. Osman dönemi, içinde bulunduğu devir ve diğer padişahların dönemine kıyasla oldukça huzurlu ve barış içinde geçmiştir. 1735 – 1739 Osmanlı – Rus – Avusturya Savaşları’nın ardından imzalanan Belgrad Antlaşması imzalanması Osmanlı Devleti için barış içinde geçecek bir zaman dilimini meydana getirmiş ve III. Osman’ın saltanatı da bu dönem içinde gerçekleşmiştir.

III. Osman Dönemi Yenilikleri

Osmanlı Devleti’nin yirmi beşinci padişahı olan III. Osman döneminde mimari çalışmalara devam edilmiş ve yeni eserler vücuda getirilmiştir. III. Osman döneminde tamamlanan eserlerin bazılar şunlardır:

Yapımına I. Mahmud döneminde başlanan Nuru Osmaniye Camii tamamlanmıştır.

Üsküdar semtinde İhsaniye Camii ve İhsaniye Mescidi inşa edilmiştir. Ayrıca bu yapıların yanında kütüphane, sebil ve çeşme gibi yapılar da yapılmış; bu yapıların masraflarını karşılamak için de bir vakıf kurulmuştur.

Daha sonraları “Sadrazam Sarayı” olarak da anılacak olan Bab-ı Ali’nin inşası bu dönemde tamamlanmıştır.

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