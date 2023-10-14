III. Murad dönemi genel özellikleri ve önemli olayları: III. Murad dönemi gelişmeleri, siyasi olayları, yenilikleri ve savaşları

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Osmanlı Devleti’nin duraklama döneminin ilk padişahı olarak da kabul edilen III. Murad, Lehistan’ın himaye altına alması ve Fas’ı Osmanlı topraklarına katması ile de dikkat çekmektedir. Peki, III. Murad dönemi savaşları ve yenilikleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…

III. Murad Genel Özellikleri

II. Selim’in 1574 yılında vefat etmesi üzerine tahta geçerek Osmanlı Devleti’nin on ikinci padişahı olan III. Murad dönemi hem devletin en geniş sınırlara ulaştığı dönem hem de devlet kademelerinde yozlaşmanın başladığı dönem olarak kabul edilmektedir. III. Murad’ın saltanatının ilk yıllarında üzerine yoğunlaştığı mesela ise Lehistan olmuştur. Lehistan’da ortaya çıkan otorite boşluğunu iyi değerlendiren III. Murad, Erdel beyinin Lehistan kralı olmasını sağlamış ve bu şekilde Lehistan’ı himayesi altına almıştır.

Dönemin bir diğer önemli olayı ise Fas’ın Osmanlı toprakları arasına katılmasıdır. 1578 yılında bölge üzerindeki Portekiz gücü kırılmış ve Fas Osmanlı Devleti’ne bağlanmıştır. Tüm bunların yanında Safevi Devleti ile 12 yıl süren savaş, Kırım’a müdahale edilmesi, Kutsal Roma Germen İmparatorluğu ile gerçekleştirilen mücadeleler ve Venedik ile yaşanan gerginlik bu dönemin öne çıkan olayları olarak dikkat çekmektedir.

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III. Murad Dönemi Önemli Olayları

1574 ile 1595 yılları arasında 21 yıl süren III. Murad dönemi gelişmeleri ve siyasi olayları şu şekildedir:

1575 yılında Lehistan’da ortaya çıkan siyasi boşluk neticesinde, III. Murad’ın müdahalesi ile Erdel beyi Lehistan kralı olarak atanmış ve Lehistan, Osmanlı himayesi altına girmiştir.

1578 yılında Fas üzerindeki Portekiz etkisi kırılmış ve Fas, Osmanlı Devleti’ne bağlanmıştır.

Osmanlı Devleti ile Safeviler arasında 12 yıl süren (1578 – 1590) bir savaş yaşanmıştır.

III. Murad’ın sadrazamı olan Sokullu Mehmed Paşa 1579 yılında öldürülmüştür.

Kırım Hanlığı üzerine yapılan müdahale ile bölgedeki Osmanlı hakimiyeti pekiştirilmiştir.

1593 ile 1606 yılları arasında süren Osmanlı Avusturya Savaşları başlamıştır.

III. Murad Dönemi Savaşları

III. Murad döneminde gerçekleşen savaşlar şunladır:

Osmanlı-Safevi Savaşı (1578 – 1590): Osmanlı Devleti’nin, Safeviler’in içinde bulunduğu karışıklıktan yararlanarak Kafkasya’daki bazı bölgeleri ele geçirmek istemesi nedeniyle çıkan savaş 12 yıl sürmüş ve sonunda iki devlet arasında Ferhat Paşa Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti doğudaki en geniş sınırlarına ulaşmıştır.

Fas Seferi (1576-1578): 1576 yılında başlayan bu sefer sonunda, bölge üzerindeki Portekiz baskısı sona erdirilmiş ve o tarihe kadar Osmanlı toprakları arasına katılmamış tek Kuzey Afrika bölgesi olan Fas, Osmanlı toprakları arasına katılmıştır.

Kırım Seferi (1584): Kırım Hanlığı üzerindeki Osmanlı hakimiyetini pekiştirmek maksadıyla çıkılan bu sefer neticesinde gerçekleşmiştir.

1593 – 1606 Osmanlı-Avusturya Savaşları: 13 yıl boyunca süren Osmanlı-Avusturya Savaşları 1606 yılında iki taraf arasında imzalanan Zitvatorok Antlaşması ile sona ermiştir. Osmanlı padişahı III. Murad ise henüz savaş devam ederken 1595 yılında vefat etmiş yerine ise oğlu III. Mehmed geçmiştir.

III. Murad Dönemi Yenilikleri

Topkapı Sarayı’na ilave köşkler inşa edilmiştir.

Şemsi Ahmed Paşa Camii ve Medresesi yapılmıştır.

Tophane Kılıç Ali Paşa Camii inşa edilmiştir.

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