III. Mehmed dönemi genel özellikleri ve önemli olayları: III. Mehmed dönemi gelişmeleri, siyasi olayları, yenilikleri ve savaşları

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Devletin sahip olduğu sınırları genişletmek, ticaret yolları üzerinde hakimiyeti sağlamak ve Akdeniz’i kontrol altında tutmak gibi hedeflerin devam ettiği III. Mehmed dönemi savaşları ve yenilikleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…

III. Mehmed Dönemi Genel Özellikleri

Babası III. Murad’ın vefat etmesi üzerine Osmanlı Devleti’nin on üçüncü padişahı olan III. Mehmed tahta geçtiğinde, 1593 yılında başlamış olan Osmanlı Avusturya Savaşları devam etmekteydi. Bu savaş esnasında Estergon ve Vişetgar kalelerinin kaybedilmesi üzerine III. Mehmed, orduların başında sefere katılmış ve Eğri Kalesi’ni fethetmiştir. Eğri Kalesi’nin Osmanlı Devleti tarafından fethedilmesi ise Avusturya’yı harekete geçirmiş ve iki devlet 1596 yılında Haçova Meydan Muharebesi’nde karşı karşıya gelmişlerdir.

III. Mehmed döneminin bir diğer öne çıkan olayı ise 1601 yılında Kanije Kalesi’nin fethedilmesidir. Yine 1593-1606 Osmanlı Avusturya Savaşları bünyesi içinde gerçekleşen bir kuşatma neticesinde Haçlı orduları geri çekilmiş ve Kanije Kalesi Osmanlılar tarafından fethedilmiştir.

III. Mehmed Dönemi Önemli Olayları

Osmanlı Devleti’nin on üçüncü padişahı olan III. Mehmed döneminin siyasi olayları ve gelişmeleri şu şekildedir:

Devam etmekte olan Osmanlı Avusturya Savaşları esnasında Eğri ve Kanije kaleleri fethedilmiştir.

1595 yılında Avusturya ile Osmanlı Devleti arasında gerçekleşen Hoçova Muharebesi Osmanlı Devleti tarafından kazanılmış ve Osmanlılar için Viyana yolu açılmıştır.

1603 ile 1618 yılları arasında sürecek olan Osmanlı Safevi savaşı başlamıştır.

III. Mehmed Dönemi Savaşları

1595 ile 1603 yılları arasında 8 yıl süren III. Mehmed döneminin savaşları şunlardır:

1593 – 1603 Avusturya Osmanlı Savaşları:

Babası III. Murad döneminden itibaren devam etmekte olan bu savaş III. Mehmed döneminde de devam etmiş ve padişah saltanatın ilk yıllarından itibaren bu durum ile ilgilenmek zorunda kalmıştır. Savaşın ilk yıllarında Avusturya birliklerinin Estergon ve Vişetgar kalelerinin ele geçirmesi üzerine III. Mehmed Avusturya ve Eflak Seferlerine çıkarak, Eğri Kalesi’ni fethetmiş ve bu başarısı üzerine Eğri Fatihi unvanı almıştır.

Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında yaşanan bu savaşın bir diğer önemli muharebesi ise iki devlet arasında 15965 yılında gerçekleşen Haçova Meydan Muharebesi’dir. Yaşanan bu muharebe Osmanlı Devleti’nin kesin zaferi ile sonuçlanmış ve Osmanlılar için Viyana yolu neredeyse tamamen açılmıştır.

Kanije Kalesi’nin önce fethedilmesi daha sonrasında savunulması da III. Mehmed döneminin önemli savaşları arasında yer almaktadır. 1600 yılında başlayan kuşatma yaklaşık 40 gün sürmüş ve kale Osmanlı Devleti tarafından fethedilmiştir. Kalenin Osmanlılar tarafından ele geçirilmesi ise Avusturya arşidükü Ferdinand’ı harekete geçirmiş ve kale bu kez Avusturya tarafından kuşatılmış ancak Osmanlı kuvvetlerinin gerçekleştirdiği savunma ile Kanije Kalesi Avusturya tarafından geri alınamamıştır.

Osmanlı – Safevi Savaşları (1603 – 1618)

Safevi Devleti’nin 1590 yılında imzalanan Ferhat Paşa Antlaşması’nı bozması sonucu iki devleti karşı karşıya getiren savaşın başlarında Safeviler Şam ve Tebriz’i almayı başarmışlardır. 15 yıl boyunca süren bu savaş esnasında ise III. Mehmed hayatını kaybetmiş yerine ise oğlu I. Ahmed geçmiştir.

III. Mehmed Dönemi Yenilikleri

III. Mehmed sancak beyliği yaparak tahta geçen son Osmanlı padişahı olması sebebiyle öne çıkmaktadır.

III. Mehmed döneminin bir diğer önemli yanı ise padişahın, Kanuni Sultan Süleyman’dan sonra ilk kez sefere çıkmasıdır. III. Mehmed devam etmekte olan Osmanlı Avusturya Savaşları esnasında ordusunun başında sefere çıkarak Eğri Kalesi’ni fethetmiş ve Eğri Fatihi unvanı almıştır.

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