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        Haberler Gündem Eğitim Tarih III. Ahmed Dönemi Genel Özellikleri ve Önemli Olayları: III. Ahmed Dönemi Gelişmeleri, Siyasi Olayları, Yenilikleri ve Savaşları

        III. Ahmed dönemi genel özellikleri ve önemli olayları: III. Ahmed dönemi gelişmeleri, siyasi olayları, yenilikleri ve savaşları

        Osmanlı Devleti'nin yirmi üçüncü padişahı olan III. Ahmed, Edirne Vakası neticesinde 1703 tarihinde tahttan indirilen II. Mustafa'nın yerine tahta geçmiş ve 1730 tarihine kadar hüküm sürmüştür. Karlofça Antlaşması ile batıda kaybedilen toprakların geri alınma arzusu ile bir dizi mücadelelerin verildiği III. Ahmed dönemi genel özellikleri ve önemli olayları nelerdir? Barışa yönelik bir siyasetin hüküm sürdüğü Lale Devri'nin de yaşandığı III. Ahmed dönemi siyasi olayları ve gelişmeleri nelerdir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2023 - 00:20 Güncelleme: 14.10.2023 - 00:20
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        III. Ahmed dönemi gelişmeleri
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        Rusya, Venedik ve Avusturya ile savaşların yaşandığı ve ardından imzalanan barış antlaşmaları ile toprak kazanma umudunun yeniden arttığı III. Ahmed dönemi savaşları ve yenilikleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…

        III. Ahmed Dönemi Genel Özellikleri

        1703 yılında II. Mustafa’nın tahttan indirilmesi ile başlayan III. Ahmed dönemi, özellikle Karlofça ve İstanbul Antlaşmaları ile kaybedilen toprakların geri alınmak istendiği bir dönem olarak dikkat çekmektedir. Bu hedef doğrultusunda gerçekleştirilen ilk savaş ise 1711 senesinde Rusya ile yapılan Prut Savaşı’dır. Savaşın ardından taraflar arasında imzalanan Prut Antlaşması ile de Azak Kalesi, yeniden Osmanlı hakimiyetine girmiş ve bu kazanım da kaybedilen toprakların geri alınabileceği yönündeki beklentiyi pekiştirmiştir.

        III. Ahmed döneminin bir diğer önemli olayı ise 1715 ile 1718 yılları arasında yaşanan Osmanlı-Venedik-Avusturya savaşları ve ardından imzalanan Pasarofça Antlaşması’dır. Osmanlı Devleti’nin mağlup olduğu bu savaşın ardından imzalanan Pasarofça Antlaşması ile Kuzey Sırbistan, Belgrad ve Eflak’ın batısı gibi önemli bölgeler Osmanlılar tarafından kaybedilmiştir.

        Pasarofça Antlaşması’nın hemen ardından ise 1718 ile 1730 yılları arası sürecek olan Lale Devri başlamıştır. Siyasi açıdan barışçıl bir dönem olarak nitelendirilen bu yıllar arasında kültür ve sanat alanında birtakım gelişmeler yaşanmış ve Osmanlı Devleti batı dünyasını örnek almaya başlamıştır.

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        III. Ahmed Dönemi Önemli Olayları

        27 yıl süren bir saltanat olan III. Ahmed döneminin gelişmeleri ve siyasi olayları şu şekildedir:

        Rusya ile yapılan Prut Savaşı’nın ardından 1711 yılında Prut Antlaşması imzalanmış ve Azak Kalesi Ruslardan geri alınmıştır.

        1715 ile 1718 arasında gerçekleşen Osmanlı-Venedik ve Avusturya Savaşları, Osmanlı mağlubiyeti ile sonuçlanmış ve Belgrad, Sırbistan’ın kuzeyi ve Eflak’ın batısı Osmanlılar tarafından kaybedilmiştir.

        1718 ile 1730 yılları arasında Lale Devri yaşanmıştır. Kültür, sanat ve mimari alanında önemli gelişmelerin yaşandığı bu dönem Osmanlı Devleti’nin ilk batılılaşma hareketi olarak dikkat çekmektedir.

        Hem Lale Devri hem de III. Ahmed dönemi 1730 yılında çıkan Patrona Halil İsyanı ile sona ermiştir. Bu isyan ile Lale Devri sona ermiş ve III. Ahmed tahttan çekilerek yerini I. Mahmud’a bırakmıştır.

        III. Ahmed Dönemi Savaşları

        Prut Savaşı (1710-1711)

        Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yaşanan bu savaş, Osmanlı galibiyeti ile sonuçlanmış ve savaşın ardından imzalanan Prut Antlaşması ile İstanbul Antlaşması ile kaybedilen Azak Kalesi Osmanlılara bırakılmıştır.

        II. Süleyman dönemi gelişmeleri
        II. Süleyman dönemi gelişmeleri

        1715 – 1718 Osmanlı – Venedik – Avusturya Savaşı

        Osmanlı Devleti’nin mağlubiyetiyle sonuçlanan bu savaşın ardından 1718 yılında Pasarofça Antlaşması imzalanmış ve Belgrad, Sırbistan’ın kuzeyi Avusturya’ya; Bosna, Arnavutluk ve Dalmaçya kıyıları ise Venedik’e bırakılmıştır.

        1723 – 1727 Osmanlı İran Savaşı

        Osmanlı Devleti’nin galibiyetiyle sonuçlanan savaş sonrası Hemedan Antlaşması imzalanmıştır.

        III. Ahmed Dönemi Yenilikleri

        İbrahim Müteferrika ve Said Efendi tarafından ilk matbaa kurulmuştur.

        İtfaiye teşkilatı oluşturulmuştur.

        İlk kez çiçek aşısı uygulanmıştır.

        Avrupa’da ilk kez geçici elçilikler açılmıştır. Yirmisekiz Mehmed Efendi, Paris elçiliğine atanmıştır.

        Yalova’da kâğıt fabrikası kurulmuştur.

        İstanbul’da kumaş ve çini fabrikası açılmıştır.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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