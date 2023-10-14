II. Süleyman Dönemi Genel Özellikleri ve Önemli Olayları: II. Süleyman Dönemi Gelişmeleri, Siyasi Olayları, Yenilikleri ve Savaşları

II. Süleyman Dönemi Genel Özellikleri ve Önemli Olayları: II. Süleyman Dönemi Gelişmeleri, Siyasi Olayları, Yenilikleri ve Savaşları

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Viyana bozgunun ardında devam eden dağılma ve uzun süredir süren savaşlarda yaşanan toprak kayıpları ile dolu bir dönem olan II. Süleyman dönemi savaşları ve yenilikleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…

II. Süleyman Dönemi Genel Özellikleri

1687 yılında IV. Mehmed’in tahttan çekilmez zorunda kalmasının ardından Osmanlı Devleti padişahı olan II. Süleyman, Viyana kuşatmasını başarısız olmasının ardından başlayan Osmanlı Kutsal İttifak Savaşları esnasında hükümdar olmuştur. Savaşın seyri içinde Venediklilerin Mora’yı işgal ettikleri, Avusturya’nın Estergon ve Uyvar’ı ele geçirdiği, Budin’in ise düşmek üzere olduğu bir zaman diliminde tahta geçen II. Süleyman, iktidarı boyunca tüm bu gelişmelerle ilgilenmek durumda kalmıştır.

Son olarak 1688 yılında Belgrad’ın da Avusturya’nın eline geçmesi ve tüm Balkanlardaki Osmanlı hakimiyetinin tehlike altına girmesi II. Süleyman’ı harekete geçirmiştir. Özellikle Avusturya’nın bu yayılmacılığına karşı bir saldırı başlatan Osmanlı Devleti, 1690 yılında Belgrad’ı geri almayı başarmıştır.

1691 yılında gerçekleştirilmesi planlanan Macaristan Seferi’nin hemen öncesinde rahatsızlanan II. Süleyman aynı sene içerisinde vefat etmiş ve Süleymaniye Camii’ne defnedilmiştir.

II. Süleyman Dönemi Önemli Olayları

1687 ile 1691 yılları arasında 4 sene süren II. Süleyman dönemi siyasi olayları ve gelişmeleri şu şekildedir:

Osmanlı Devleti ile Kutsal İttifak arasında 1683 yılında başlayan savaş devam ederken tahta çıkmıştır.

Venedik, Mora yarımadasını işgal etmiştir.

Uyvar ve Estergon Avusturya’nın eline geçmiş, Avusturya birlikleri son olarak ise Budin’e girmiştir.

Doğu Macaristan’ın önemli bir bölümündeki Osmanlı hakimiyeti sona ermiştir.

Bosna, Erdel ve Eflak toprakları Avusturya tarafından işgal edilmiştir.

1688 yılında Belgrad Avusturya’nın eline geçmiş ancak, Osmanlı Devleti’nin başlatmış olduğu karşı taarruz ile 1690 tarihinde yeniden Osmanlı idaresi altına girmiştir.

1691 senesinde çıkılacak olan Macaristan Seferi öncesinde II. Süleyman hayatını kaybetmiştir.

II. Süleyman Dönemi Savaşları

II. Süleyman’ın 4 yıllık saltanatı sırasında gerçekleşen savaşlar şunlardır.

1683 – 1699 Osmanlı Kutsal İttifak Savaşları

Viyana kuşatmasının başarısız olmasını ardından başlayan savaş II. Süleyman tahta çıktığında da devam etmekteydi. Venediklilerin Mora’yı, Avusturya’nın Budin ile Belgrad başta olmak üzere Estergon ve Uyvar’ı ele geçirmesi üzerine, Osmanlı Devleti 1690 yılında karşı saldırı başlatmıştır.

Avusturya Seferi olarak da bilinen bu karşı saldırıda Klodova ve Orşova’yı düşman işgalinden kurtaran Osmanlı birlikleri, 1690 yılında da Belgrad’a ulaşmış ve şehir üzerindeki Avusturya işgaline son vererek, şehri yeniden Osmanlı toprağı haline getirmişlerdir.

1684 – 1699 Osmanlı Venedik Savaşları

1688 yılında Venediklilerin Eğriboz Adası’nı kuşatmaları üzerine, adada bulunan Osmanlı birlikleri sert bir savunma gerçekleştirmişler ve adanın Venedik tarafından işgal edilmesinin önüne geçmişlerdir.

Macaristan Seferi (1691)

Her ne kadar bu seferin hazırlıkları esnasında II. Süleyman vefat etmiş olsa da aynı yıl Köprülü Fazıl Mustafa Paşa emrindeki birlikler Salankamen Muharebesi’nde Avusturya ile karşı karşıya gelmişlerdir. Osmanlıların mağlubiyeti ile sonuçlanan bu muharebenin ardından Osmanlı birlikleri geri çekilmez zorunda kalmıştır.

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