Kraliçe II. Elizabeth, 21 Nisan'da 94 yaşına girecek. Britanya'nın en uzun süreyle hükümdarı olan II. Elizabeth, dünyada ise bu konuda ikinci sırada yer alıyor. II. Elizabeth, kraliçe olma şansını amcası VIII. Edward'ın aşkı uğruna krallığı bırakmasıyla yakaladı. Türkiye'yi 3 kez ziyaret eden II. Elizabeth, Atatürk'ü çok yakışıklı bulduğunu söyledi. Mehmet Çalışkan, Habertürk 'Haftanın Portresi'nde II. Elizabeth'in kraliçe olma hikâyesini, şahit olduğu tarihin akışını değiştiren olayları ve Türkiye ziyaretleri sırasında neler yaptığını, hangi yemekleri yediğini derledi

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Kraliçe II. Elizabeth...

Tam adı; Elizabeth Alexandra Mary.

21 Nisan 1926 Londra doğumlu.

Tahta 6 Şubat 1952'de çıktı.

* Taç giyme töreni TV'den yayınlanan ilk hükümdar.

* Kral ve kraliçeler arasında Britanya'nın en uzun ömürlü hükümdarı.

* 68 yılla en fazla tahtta kalan kraliçe.

Bu unvanı 9 Eylül 2015'te 64 yıl hükümdarlık sürmüş olan I. Victoria'dan aldı.

* Dünyada en fazla hükümdarlık yapan kişi Tayland Kralı Bhumibol Adulyadej'dir. Tahta çıktığı 1946'dan öldüğü 2016'ya kadar 70 yıl boyunca hükümdarlık yaptı.

II. Elizabeth'in taç giyme töreni 2 Haziran 1953'te gerçekleştirildi.

VI. George... Babası

Elizabeth Bowes-Lyon... Annesi

Snowdon Kontesi Prenses Margaret... Kardeşi

Edinburgh Dükü Philip... Eşi

ÇOCUKLARI

* Prens Charles

* Prenses Anne

* Prens Andrew

* Prens Edward

Aslında kral olan VIII. Edward'dı.

II. Elizabeth'in kraliçe olmasının nedeni amcası VIII. Edward'ın âşık olarak evlenmek istemesi.

Krallar âşık olamaz mı, evlenemez mi?

Kral da olsa evleneceği kişi konusunda bazı kurumların onayına gereksinimi vardı.

Hiç kuşkusuz 20'nci yüzyılın en popüler siması olan II. Elizabeth'in kraliçe olma yolculuğundaki olaylar şöyle gelişti;

VIII. Edward, 1930'da ünlü gemi brokeri Ernst Simpson'ın eşi Wallis Simpson'a âşık oldu.

Wallis Simpson, VIII. Edward ile evlenebilmek için 27 Ekim 1936'da kocasından boşandı.

VIII. Edward, Wallis ile evlenebilmek için kraliyet ailesinin onayını almaya çalıştıysa da başarılı olamadı. Öte yandan, İngiltere Kilisesi ve önde gelen siyaset adamları da bu evliliğe karşı çıktı.

Dönemin başbakanı Stanley Baldwin, Wallis ile olan ilişkisinin krallığın bütünlüğünü tehlikeye düşürdüğünü ileri sürerek, VIII. Edward'ı bu evlilikten vazgeçirmeye çalıştı.

VIII. Edward, Stanley Baldwin'e Wallis ile evlenmek istediğini ve eğer bu evliliği kral olarak gerçekleştiremeyecek olursa, tahttan çekilmeye hazır olduğunu bildirdi.

Stanley Baldwin, hükümetinin bu evliliği kabul edemeyeceğini bildirmesi üzerine VIII. Edward, tahttan çekildiğini açıklayan belgeyi 10 Aralık 1936'da parlamentoya sundu. Bu belge, 11 Aralık 1936'da parlamento tarafından onaylanınca VIII. Edward, İngiltere'yi terk etti.

Bunun üzerine taç giyme sırasında kendisinden sonra gelen kardeşi VI. George, 11 Aralık 1936'da kral oldu.

VI. George, kardeşi VIII.Edward'ı Windsor dükü yaparak kraliyet ailesinin içinde kalmasını sağladı.

İNGİLTERE'NİN KADIN HÜKÜMDARLARININ TAHTTA KALMA SÜRELERİ

* Matilda (7 Nisan 1141 - 1 Kasım 1141)

* Margaret Tudor (1489 - 1541)

* Lady Jane Grey (10 Temmuz 1553 - 19 Temmuz 1553)

* I. Mary (1553 -1558)

* I. Elizabeth (1558 -1603)

* II. Mary (1689 -1694)

* Kraliçe Anne (1702 - 1707)

* I. Anne (1707 - 1714)

* I. Victoria (1837 - 1901)

* II. Elizabeth (1952 - ...)

Erkek çocuğu olmayan VI. George, 6 Şubat 1952'de ölünce tahta büyük kızı II. Elizabeth çıktı.

Sonuç olarak, Wallis ile evliliği onaylansaydı tahta VIII. Edward'ın çocuğu geçecek II. Elizabeth kraliçe olamayacaktı.

VIII. Edward'ın krallığı onay verilmeyen ilişkisi yüzünden bıraktığı birçok kez yazılıp - çizildi.

Bu konu üzerine belgesel filmler de çekildi.

Ne var ki tarih uzmanı Habertürk yazarı Murat Bardakçı'ya göre VIII. Edward'ın krallıktan feragat etmesinin nedeni aşk değil. Bardakçı'ya göre Nazilere yakın olduğu için VIII. Edward, dönemin İngiliz hükümeti tarafından tahttan feragata mecbur edildi.

Sarayda iyi bir eğitim gören II. Elizabeth, 16 yaşındayken II. Dünya Savaşı çıktı.

İngiltere, eylül 1939'da 1945'e kadar sürecek olan İkinci Dünya Savaşı'na girdi. Savaş sırasında, Londra'daki çocukların birçoğu hava bombardımanlarından korunmaları için tahliye edilirken iki prensesin Kanada'ya gönderilmesi önerildi.

Elizabeth Bowes-Lyon, bu öneriyi kabul etmeyerek "Çocuklar ve ben, kral olmadan ülkeyi terk etmeyeceğiz. Ve Kral, ülkesini asla terk etmeyecektir" dedi.

II. Elizabeth'in güçlü, mücadeleci kişiliği işte o sıralarda pekişti.

1940'da 14 yaşında olan II. Elizabeth, şehirlerden tahliye edilen çocuklara yönelik, BBC'nin Çocuk Saati programında bir moral konuşması yaparak şunları söyledi; "Savaş tehlikesi ve üzüntüsü bizim cesur denizcilere, askerlere ve havacılara yardımcı olmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ve biz çalışıyoruz. Her birimiz biliyoruz ki sonunda her şey iyi olacak."

II. Elizabeth, II. Dünya Savaşı sırasında Anavatan Ordusu Yardımcı Hizmetleri'nde motorlu araç kullanımı ve bakımı konusunda eğitim gördü.

Temmuz 1944'te savaşın cephelerinden İtalya'ya ilk yurt dışı ziyaretini yaptı. Şubat 1945'de ise 230873 hizmet numarasıyla fahri ikinci subaltern olarak Kadın Yardımcı Bölgesel Hizmetine katıldı.

II. Elizabeth, savaştan sonra uzaktan akrabası olan eski Yunanistan ve Danimarka prensi, Kraliyet Deniz Kuvvetleri teğmenlerinden Philip Mountbatten ile 20 Kasım 1947'de Westminster Abbey'de 21 yaşındayken evlendi.

Kral VI. George, düğünden önce Philip Mountbatten'i Edinburgh dükü, Merioneth kontu ve Greenwich baronu yaptı.

II. Elizabeth, eşiyle çıktığı gezide Kenya'nın Sagana kentinde bulundukları sırada 6 Şubat 1952'de babası VI. George'u kaybedince kraliçe olurken İngiliz Milletler Topluluğu'nun başkanı seçilerek Britanya'ya bağlı 25 ülkenin devlet başkanı oldu.

HÜKÜMDARLIĞI DÖNEMİNDEKİ BAŞBAKANLAR

* Winston Churchill (1951 - 1955)

* Anthony Eden (1955 - 1957)

* Harold Macmillan (1957 - 1963)

* Alec Douglas-Home (1963 - 1964)

* Harold Wilson (1964 - 1970)

* Edward Heath (1970 - 1974)

* Harold Wilson (2'nci Kez / 1974 - 1976)

* James Callaghan (1976 - 1979)

* Margaret Thatcher (1979 - 1990)

* John Major (1990 - 1997)

* Tony Blair (1997 - 2007)

* Gordon Brown (2007 - 2010)

* David Cameron (2010 - 2016)

* Theresa May (2016 - 2019)

* Boris Johnson (2019 - ...)

HAYATI BOYUNCA ŞAHİT OLDUĞU TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİREN OLAYLAR

* Birçok ülkede kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi. (Büyük Britanya'da 1918 - 1928)

* Wall Street'in Çöküşü (1929)

* II. Dünya Savaşı (1939 - 1945)

* Birleşmiş Milletler'in Kurulması (24 Ekim 1945)

* İsrail'in kurulması (14 Mayıs 1948)

* Kore Savaşı (1950 - 1953)

* Uzaya Çıkış (12 Nisan 1961)

* Vietnam Savaşı (1955 - 1975)

* Küba Füze Krizi (1962)

* JFK Suikastı (22 Kasım 1963)

* Aya Seyahat (20 Temmuz 1969)

* Cep telefonunun icadı (1973)

* İnternet kullanılmaya başlandı (1985)

* Çernobil Faciası ( 26 Nisan 1986)

* Berlin Duvarı'nın Yıkılması (9 Kasım 1989)

* Dünya Ticaret Merkezi Saldırısı (11 Eylül 2001)

* Koronavirüs Salgını (Aralık 2019 - ....)

II. ELIZABETH'İN TÜRKİYE ZİYARETLERİ

1961... Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel ile Ankara Esenboğa Havaalanı'nda 40 dakika süren bir görüşme yaptıktan sonra ülkemizden ayrıldı.

1971... Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini birlikte geldiği eşi Prens Philip ve kızı Prenses Anne ile birlikte Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın davetlisi olarak yaptı.

Brittannia adlı gemisiyle İzmir'e gelen kraliyet ailesi uçakla Ankara'ya geçti.

Ankara'da Dışişleri Bakanlığı konutunda kalan II. Elizabeth, önce Anıtkabir'i ardından Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni gezdi.

II. Elizabeth, Anıtkabir'i gezerken şöyle bir açıklama yaptı; Atatürk'ün büyük adam olduğunu bilmek için Türkiye'ye gelmeye gerek yoktu fakat bu kadar yakışıklı olduğunu ilk defa görüyorum. Bilhassa gözleri ve kaşı insanı çok etkiliyor. Giyimine dikkat eden biri ve zarif bir zevki varmış. Özellikle frak kendisine çok yakışıyor."

Daha sonra II. Elizabeth ve kızı Anne, Gazi Yetiştirme Yurdu'nu ziyaret ederken Prens Philip Konuklar Köşkü'ne gitti. Prens'e burada Ankara Şehir Anahtarı takdim edildi.

Ardından atlara oldukça meraklı olan II. Elizabeth, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın da hazır bulunduğu hipodromda 'Uluslararası Kraliçe II. Elizabeth Koşusu' adı verilen yarışı izledi.

Ankara'dan sonra döndüğü İzmir'den Kuşadası'na geçerek Kısmet Otel'de yenen yemeğin ardından Efes Antik Kenti'ni gezdi.

İzmir'e geri döndüklerinde bir grup İzmirli otelinin önünde onları bekledi.. Prens Philip'i görenler ona doğru koşmaya başlayınca polisler el ele tutuşup bir çember oluşturdu.

Prens Philip bu durumu görünce, "Bu bir halk dansı mı?" diye sorarak herkesin gülmesine sebep oldu.

Otelde baş aşçı Nevzat Usta'nın hazırladığı yemekleri yediler.

* Sarımsaklı ve otlu kuzu sırtı

* Su böreği

* Kazandibi

II. Elizabeth'in ertesi günü İzmir programında bir de fabrika ziyareti vardı. Üretim bantlarından çıkacak olan ilk Morris marka minibüsü tecrübe etti.

İzmir'den sonra Brittannia ile Gelibolu'ya giden II. Elizabeth, Türk, İngiliz, Anzak ve Fransız şehitliklerini ziyaret ederek Şehitler Abidesi Hatıra Defterine, "İki ulusun birbirlerine karşı ebedi bir saygı kazandıkları Gelibolu Savaşları'nda şehit olanlara layık bir abide" yazdı. .

II. Elizabeth, İngiliz şehitliğine girdikleri sırada, savaş sonrası Türkiye'ye gelip yaşamaya başlayan, Çanakkale savaşlarında yer almış 83 yaşındaki Yüzbaşı Luster ve 75 yaşındaki Teğmen Withall ile tanışıp bir süre sohbet etti.

Gelibolu'dan İstanbul' a geçen II. Elizabeth, karşılama törenindeki tören kıtasını Türkçe olarak "Merhaba Asker" diyerek selamladıktan sonra Dolmabahçe Sarayı'nı gezdi.

İstanbul'daki ikinci gününde İngiltere Konsolosluğu'nda yapılan pazar ayinine katılan II. Elizabeth, sonrasında Topkapı Sarayı Müzesi, Ayasofya Müzesi ve Sultanahmet Camii'ni gezdi.

II. Elizabeth, bir hafta süren Türkiye gezisi sonrasında uçakla ülkesine döndü.

2008... Dönemin cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün davetlisi olarak Ankara'ya geldi.

II. Elizabeth, Anıtkabir'e giderek Atatürk'ün mozolesine çelenk koyup, saygı duruşunda bulundu. Daha sonra da "Birleşik Krallığın büyük değer verdiği bir dostu ve modern tarihin en büyük şahsiyetlerinden biri olan Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımı sunmak, benim için büyük bir onurdur" yazdığı Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Türkiye gezisinin ikinci gününde Bursa'ya giden II. Elizabeth, Yeşil Cami ve Yeşil Türbe'yi ziyaret etti. Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan caminin tarihi hakkında bilgi alan II. Elizabeth, Prof. Dr. Mehmet Emin Ay'ın okuduğu Rahman Suresi'ni dinledi. Bursa Müftüsü Mahmut Gündüz de kraliçeye İngilizce bir Kur'an-ı Kerim meali hediye etti.

HÜKÜMDARLIĞI DÖNEMİNDEKİ TÜRKİYE'NİN BAŞBAKANLARI

* Adnan Menderes (1950 - 1960)

* Cemal Gürsel (1960 - 1961)

* Emin Fahrettin Özdilek (1961 - 1961)

* İsmet İnönü (1962 - 1965)

* Suat Hayri Ürgüplü (1965 -1965)

* Süleyman Demirel (1965 - 1971)

* Nihat Erim (1971 - 1972)

* Ferit Melen (1972 - 1973)

* Naim Talu (1973 - 1974)

* Bülent Ecevit (1974 - 1974)

* Sadi Irmak (1974 - 1975)

* Süleyman Demirel (1975 - 1977)

* Bülent Ecevit (1977 - 1977)

* Süleyman Demirel (1977 - 1978)

* Bülent Ecevit (1978 - 1979)

* Süleyman Demirel (1979 - 1980)

* Turhan Feyzioğlu (1980 - 1980)

* Turhan Feyzioğlu (1980 - 1983)

* Turgut Özal (1983 - 1989)

* Ali Bozer (1989 - 1989)

* Yıldırım Akbulut (1989 - 1991)

* Mesut Yılmaz (1991 - 1991)

* Süleyman Demirel (1991 - 1993)

* Erdal İnönü (1993 - 1993)

* Tansu Çiller (1993 - 1996)

* Mesut Yılmaz (1996 - 1996)

* Bülent Ecevit (1999 - 2002)

* Abdullah Gül (2002 - 2003)

* Recep Tayyip Erdoğan (2003 - 2014)

* Ahmet Davutoğlu (2015 - 2016)

* Binali Yıldırım (2016 - 2018)