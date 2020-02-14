14 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İhtiyaç kredilerdeki artış hızının ocak sonu itibarıyla yüzde 30'u aşmasının ardından enflasyonu, ithalatı ve dolayısıyla cari açığı gözetmek adına bu artışı sınırlayacak bir zorunlu karşılık düzenlemesi öngörülüyor.
Reuters'a bilgi veren iki kaynak bu düzenlemenin Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıkları (ZK) TL kredi büyümesi ile ilişkilendiren sistem aracılığıyla yapılmasının değerlendirildiğini belirttiler. İki kaynak da düzenlemeyi "makroihtiyati tedbir" olarak nitelerken, ekonomik büyümeyi sınırlamamasına özen gösterileceğini söylediler.
'BÜYÜMEYE OLUMSUZ ETKİSİ OLMAYACAK
Bir kaynak, "İhtiyaç kredilerindeki büyüme güncel verilere göre yüzde 34, ancak bankaların aldığı taleplere, onay bekleyen işlemlere ve eğilime baktığımızda bu kredi büyümesi baz etkisiyle yüzde 50'lere doğru ilerliyor. Cari açık, enflasyon ve ticaret dengesi gözetilerek bir önlem alınması öngörülüyor" dedi. İkinci kaynak ise üretime olumsuz etki edecek herhangi bir adımın söz konusu olmayacağını belirterek, bazı kalemlerde artan ithalat talebinin kısılmasının hedeflendiğini kaydetti.Aynı kaynak ekonomik büyümeye olumsuz etkinin "hiçbir şekilde" olmayacağının altını çizdi. TCMB konu hakkında yorum yapmadı.
Kredi büyümesinin düşük ZK oranları ve daha yüksek faizle teşvik edildiği yeni sistem Merkez Bankası tarafından geçen yıl ağustos ayında devreye alındı. Sistem daha sonra kredi büyümesinin hesaplanmasında tüketici fiyat endeksinden arındırılmış hesaplamaya geçildi. Ayrıca uzun vadeli ticari kredileri ve konut kredilerini teşvik edecek şekilde güncellendi.
Merkez Bankası'nın son değişikliği ise sistemin yabancı para ZK'lar için de kullanılması oldu. TCMB bu değişiklikler sonrası kredi büyümesini ZK'larla ilişkilendiren sistemin sonuçlarını izlemeye başladı. Kurum enflasyon veya cari açıkta artış yaratacak kredi cinslerinin hızla büyüyerek diğer kredi tiplerine baskın gelmesini önlemeye çalışıyor.
'GEREKTİĞİNDE ADIM ATARIZ'
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal Ocak ayı sonunda düzenlenen yılın ilk enflasyon raporu toplantısında gazetecilerin zorunlu karşılıklarla ilgili sorusuna üzerine ihtiyaç kredilerindeki büyümenin hızlanmasını izlediklerini ifade ederek, "Son dönemde kredi büyümesindeki kompozisyonda ihtiyaç kredilerine daha fazla dikkat ediyoruz. Orada diğerlerine göre daha hızlı giden bir durum var... şu an için alınmış bir şey yok ama gerektiğinde adım atabiliriz" demişti.
İhtiyaç kredileri tüketimi artıran unsurlar arasında yer alıyor ve tüketimdeki artışın bir kısmı ithalat talebi yarattığı için cari açığa olumsuz yansıyabiliyor. Aynı zamanda iç talebin kuvvetlenmesi enflasyonu da artıran unsurlar arasında yer alıyor.
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