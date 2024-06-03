İhracatta mayıs rekoru

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Mayıs ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 artarak 24,1 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatı olarak kayıtlara geçti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Mayıs ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 artarak 24,1 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatı olarak kayıtlara geçmiştir. Mayıs ayında, ihracattaki artış ve ithalattaki azalışın etkisi ile dış ticaret açığımız yıllık bazda yüzde 48 azalarak 6,5 milyar dolara geriledi. Mayıs ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız 260,1 milyar dolarla yine Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştır" dedi.