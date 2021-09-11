İhracat şampiyonu kiraz ve domates

AA

Türkiye'nin ocak-ağustos döneminde gerçekleştirdiği 1 milyar 785 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatında meyvede kiraz, sebzede domates dış satıma önemli katkı sundu.

AA muhabirinin, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yılın ocak-ağustos döneminde 1 milyar 493 milyon dolarlık döviz girdisi sağlayan yaş meyve sebze ihracatı, bu senenin aynı döneminde 1 milyar 785 milyon dolara ulaştı.

Ocak-ağustos döneminde 805 milyon 396 bin dolarlık meyve, 576 milyon 402 bin dolarlık sebze, 391 milyon dolarlık narenciye, 11 milyon 898 bin dolarlık çay ihraç edildi.

Söz konusu dönemde meyvede kiraz, sebzede ise domates ihracat şampiyonu oldu.

Bu dönemde kiraz ihracatı geçen yıla göre azalmasına rağmen ekonomiye 184 milyon 13 bin dolarlık katkı sunarken, sebzede domates geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16'lık artışla 240 milyon 409 bin dolarlık döviz girdisi sağladı.

Bu iki ürün genel yaş meyve sebze ihracatında toplamda 424 milyon 422 bin dolarlık satış rakamını yakaladı.

Ocak-ağustos döneminde domates ve kirazı limon, şeftali ve mandalina takip etti.

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, AA muhabirine, yaş meyve sebze sektörünün ülke ekonomisine önemli katkı sunmaya devam ettiğini söyledi.

Hedeflerinin en iyiye ulaşmak olduğunu dile getiren Sin, üreticileri en yüksek seviyeye taşımak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

- "Bu artışın daha yüksek olmasını bekliyoruz"

Sin, geçen yılın ocak-ağustos dönemine göre yaş meyve sebze ihracatında yüzde 20'lik artışın olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Biz bu artışı yeterli görmüyoruz. 20 Ağustos'ta mayer limon ihracatı başladı. 17 Eylül'de ise enterdonat dediğimiz limon çeşidinin ihracatına başlanacak. Yeni sezon narenciye ürünlerinin devreye girmesiyle ihracatta daha hızlanırız. Önümüzdeki aylarda bu artışın daha yüksek olmasını bekliyoruz. Bu sene Türkiye'de mevsimler normal gidiyor, üretimde bir problemimiz yok, her ürün çok şükür yeterli kadar var umarım ekstra bir doğal bir şey olmazsa iyi bir sezon bekliyoruz."

Ülke ekonomisine daha fazla katkı sunmak için sürekli çalışma içerisinde oldukların anlatan Sin,"Normal şartlarda biz ihracatımızın üstüne koyarak gidiyoruz. Hedefimiz çıtayı hep yükseltmek. Bazı sıkıntıların da önüne geçmek lazım. Küresel ısınma dünyada bir sorun, bizim ülkemizde de bir sorun. Suyu yönetmek, suyu olumlu kullanmak, teknik anlamda artık salma suyundan tamamen uzaklaşmak lazım. Damlama ve değişik sulama sistemlerini çok iyi kullanmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Sin, ülke ekonomisine katkıda bulunan üreticiler ile ihracatçılara teşekkür etti.

Ocak-ağustos döneminde en fazla yaş meyve sebze ihraç edilen 5 ürün şöyle:

Ürün Ocak-ağustos 2020 ihracatı (dolar) Ocak-ağustos 2020 ihracatı (dolar) Değişim (yüzde) Domates 208.090.920 240.409.316 16 Kiraz 223.923.129 184.013.690 -18 Limon 95.635.723 155.525.978 63 Şeftali 131.398.965 149.825.232 14 Mandalina 125.678.000 141.964.362 13