Dış Ticaret işlemlerinin yüzde 92’sini gerçekleştiren Gümrük Müşavirleri’nin, en büyük STK’sı olan İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği’nin (İGMD) Başkanlığına üçüncü kez Serdar Keskin seçildi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç’in de katıldığı İGMD seçimlerinde sandıktan güvenoyu tazeleyerek ayrılan Serdar Keskin, bu sonuçla üç dönem üst üste başkan vekilliğinin yanı sıra üç dönem üst üste başkanlığa da imza atmış oldu.

YENİ YÖNETİM KURULU DA AÇIKLANDI

İdealist Grup’un adayı olan ve 16 Mart Cumartesi günü Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda” üçüncü kez İGMD Başkanlığına seçilen Serdar Keskin’in Yönetim Kurulu'nda yer alan isimler ise, Gümrük Müşavirleri Rıdvan Haliloğlu, Nizamettin Ağar, Mustafa Sezen, Osman Karatay, Çiğdem Ağdağ, Atakan Örnal, Mustafa Akdağ ile Gümrük Müşavir Yardımcıları Hasan Hüseyin Ercan, Zeynel Tutar ve Alper Güner oldu.

Dünya Gümrük Örgütü Liyakat Sertifikası sahibi, “Ticareti Kolaylaştırma Kurulu” üyesi olan Serdar Keskin, İGMD Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın yanı sıra Gümrük ve Ticaret Konsey Üyeliği, İTO 25 No.lu Gümrük Müşavirleri Meslek Komitesi Üyeliği ve İTO Meclis Üyeliği görevlerini de yürütüyor.

Gümrük Bakanlığı'nda 28 yıl çalıştıktan sonra Ocak 2002 yılında emekli olan Keskin, 2003 yılından itibaren kendi kurduğu gümrük müşavirliği şirketinde gümrük müşaviri olarak meslek hayatını sürdürüyor.