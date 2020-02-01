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İstanbul Havalimanı, sosyal girişimlere katkı sunmak ve toplumsal sorunlara yaratıcı çözümler geliştirilmesi amacıyla, sosyal girişimcilerin bir araya geleceği İGA Sosyal Hack yarışmasını düzenlediğini bildirdi.

Bu kapsamda, sosyal bilimciler, yazılımcılar ve girişimcilerin 20-22 Mart 2020 tarihlerinde İstanbul Havalimanı’nda buluşacakları kaydedildi.

İGA Sosyal Hack adı ile düzenlenen etkinlikte dereceye giren projelerin yarışma sonrasında geliştirilmesiyle hem toplumsal fayda içeren proje fikirlerinin hayata geçirilmesi hem de sosyal girişimciliğin desteklenmesi hedefleniyor.

Yapılan açıklamaya göre, başvuru süreci 15 Şubat 2020’ye kadar sürecek İGA Sosyal Hack yarışmasında, katılımcılardan iki farklı konu başlığında iş ya da proje fikirleri geliştirmeleri bekleniyor. Katılımcılar İGA Sosyal Hack kapsamında, sosyal kalkınma başlığında İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme konusunda sürdürülebilir, yenilikçi ve insan merkezli proje fikirleri ile sosyo-ekonomik kalkınmaya odaklanacak.

Katılımcıların 4’er kişilik gruplar hâlinde yarışacağı İGA Sosyal Hack’te, iki farklı konu başlığında ilk 3’e giren 6 grup, proje fikirlerini geliştirecekleri ikinci aşamaya geçmek için çabalayacak. İlk aşama sonucu dereceye giren gruplara birincilik ödülü olarak 5 bin TL, ikincilik ödülü olarak 3 bin TL ve üçüncülük ödülü olarak 2 bin TL verilecek.

BİRİNCİYE 100 BİN TL'YE KADAR DESTEK

Sosyal Hack’in ardından iki farklı konu başlığında dereceye giren 6 grup, 18 Nisan 2020’deki ikinci aşamaya geçecekler. Gruplar, çok sayıda uzmanın katıldığı etkinlikte projelerini sunacak ve hibe çağrısına uygun başvurular jüri tarafından değerlendirilerek, desteğe uygun görülmesi halinde birinci olan proje 100 bin TL'ye kadar destek verilecek.

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, "Sosyal konulara dikkat çekmek, toplumsal sorunlara çözümler üretilmesini sağlamak için İGA Sosyal Hack’i düzenliyoruz. Sosyal girişimcileri, yazılımcı ve grafik tasarımcılarla bir araya getirerek insanların her gün karşılaştığı sorunlara yaratıcı çözümler geliştirmelerini destekliyoruz. Yenilikçi, uygulanabilir, özgün ve sosyal fayda içeren iş ya da proje fikirlerinin hayata geçirilmesi için destek vereceğiz" dedi. ifadelerine yer verdi.