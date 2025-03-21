İftarda ne yapsam diye düşünenler için: Çorbasından tatlısına Ramazan'ın 21. gününe özel iftar menüsü!

Ramazan ayının sonlarına doğru yaklaştıkça, iftarda ne yapsam sorusu daha çok sorulmaya başlandı. Orucun 21. gününe özel, sizler için hazırladığımız iftar menüsüne gelin birlikte bakalım.

Malzemeler:

1 çay bardağı arpa şehriye

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı un

1 litre tavuk veya et suyu

1 çay bardağı süt

Tuz

Karabiber

Yapılışı:

1. İlk olarak tereyağı ve zeytinyağını bir tencerede ısıtın. Unu ekleyip, hafifçe kavurun.

2. Daha sonra üzerine tavuk veya et suyunu yavaşça ekleyin. Karıştırarak kaynamaya bırakın.

3. Şehriyeleri ekleyin ve çorba kaynadıktan sonra, şehriyeler yumuşayıncaya kadar pişirin.

4. Son olarak çorba kıvama geldiğinde, sütü ve tuz, karabiberi ekleyin. Birkaç dakika daha pişirip ocaktan alın.

5. Sıcak servis yapın.

Malzemeler:

1 su bardağı pirinç

1 adet havuç

1 adet patates

1 çay bardağı bezelye

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1.5 su bardağı tavuk suyu

Tuz

Karabiber

Birkaç dal dereotu (isteğe bağlı)

Yapılışı:

1. İlk olarak pirinci 20 dakika kadar suda bekletin ve sonra yıkayın.

2. Havuç ve patatesi küp küp doğrayın.

3. Tereyağı ve zeytinyağını bir tencerede eritin. Havuç ve patatesi ekleyip birkaç dakika kavurun.

4. Pirinci ekleyin ve karıştırarak 2-3 dakika daha kavurun.

5. Üzerine tavuk suyunu, bezelyeleri, tuz ve karabiberi ekleyin.

6. Pilav kaynamaya başladıktan sonra, kısık ateşte 15-20 dakika pişirin.

7. Pilav demlendikten sonra, ince doğranmış dereotunu ekleyip karıştırın. Sıcak servis yapın.

Malzemeler:

500 gram kuzu eti (kuşbaşı)

1 adet soğan

2 diş sarımsak

2 adet domates

1 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay bardağı su

Tuz, karabiber

Beğendi İçin:

4 adet patlıcan

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 su bardağı süt

Tuz, karabiber

Yarım çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri (isteğe bağlı)

Yapılışı:

1. İlk olarak patlıcanları közleyin ve kabuklarını soyup, püre haline getirin.

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2. Zeytinyağını bir tencerede ısıtın, doğranmış soğanı ve sarımsağı ekleyip, kavurun.

3. Etleri ekleyip, kahverengileşene kadar kavurun. Salçayı, doğranmış domatesleri ve suyu ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın.

4. Etler yumuşayıncaya kadar pişirin.

5. Diğer tarafta, tereyağını bir tavada eritin, unu ekleyip kavurun. Ardından sütü yavaşça ekleyin, karıştırarak koyu bir beşamel sos kıvamı elde edin.

6. Közlenmiş patlıcan püresini ve kaşar peynirini (isteğe bağlı) ekleyin, karıştırarak beğendiyi hazırlayın.

7. Etleri beğendinin üzerine koyarak sıcak servis yapın.

KALBURABASTI

Malzemeler:

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 su bardağı yoğurt

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 yumurta

1 paket kabartma tozu

2.5-3 su bardağı un (kulak memesi kıvamında)

İç harcı için:

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1 su bardağı ceviz içi (ince doğranmış)

Şerbeti İçin:

3 su bardağı su

3 su bardağı şeker

Birkaç damla limon suyu

Yapılışı:

1. Şerbeti hazırlamak için, su ve şekeri kaynatın, kaynadıktan sonra birkaç damla limon suyu ekleyip, bir süre daha kaynatın ve soğumaya bırakın.

2. Hamur için, tereyağını, yoğurdu, sıvı yağı, yumurtayı, kabartma tozunu bir kaba alıp karıştırın. Ardından azar azar un ekleyip, kulak memesi kıvamında bir hamur yoğurun.

3. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, ince yuvarlaklar açın. Üzerine ceviz içi koyun ve iki yandan kapatıp, şekil verin.

4. Hazırladığınız hamurları, yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.

5. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, altın rengini alana kadar pişirin.

6. Fırından çıkan sıcak tatlının üzerine soğuyan şerbeti dökün.